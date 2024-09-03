高低硫油價差兩個多月來逾倍數拉高　安裝脫硫器船隻收益倍增

▲安裝脫硫器經濟效益高，船公司安裝比例持續拉高。（圖／基隆港務分公司）

記者張佩芬／台北報導

昨(2)日新加坡高、低硫油價差拉高到159.5美元，與今年6月12日的65美元相較，呈現1.45倍增長，我國長榮、陽明與德翔海運船隻安裝脫硫器比例在五到七成之間，脫硫器收益也逾倍數增長，以一艘1.4萬箱貨櫃船每日油110噸來計算，一天可以省1.75萬美元，即使是一天用油30噸的小船，也可省下4785美元。

今年2月Alphaliner曾統計，長榮營運的211艘船當中，有156艘船裝有脫硫器，安裝率73.9%；陽明的94艘船當中，36艘裝有脫硫器，當時陽明指出，可能因Alphaliner結算日期較早，陽明實際安裝艘數有46艘，因此安裝率是48.9%，德翔44艘船當中有26艘裝有脫硫器，也高於Alphaliner統計的21艘，安裝率59.09%。

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而今年3月下旬，陽明在法說會上透露，公司今年雖然沒有新船交船，但會安排6艘船舶安裝脫硫器，因此估計目前安裝比例已經超過五成，長榮與德翔隨著新船交船，船隊安裝脫硫器比例也都持續拉高。

昨日新加坡低硫油每噸633.50美元，高硫油474美元，價差159.5美元。國際海事組織(IMO)是從2020年起實施限硫令，規定在全球海域航行的船隻，燃油的硫含量不得超過0.5%，而在限硫令實施前，海運市場就已經研發設計出脫硫器，脫硫器剛上市時，超大型貨櫃船安裝總費用叫價1千萬美元，現在約在4百萬美元上下，2020年初脫硫器還在高檔價時，有業者估高低硫價差160美元，約一年半可回本。

2020年高低硫油價差是92美元，2021年是112美元，2022年是240美元，去年約150美元；歷史最低點是在2020年10月，每噸價差僅有47.80美元，創紀錄的高點是在2022年6月中，當時價差曾經突破500美元，低硫油每噸漲破1000美元。

由於脫硫器越來越便宜，新造船直接配置脫硫器費用更低，在高經濟效益下，新造船多數都直接配置脫硫器，以降低營運成本，陽明海運租改購的船隻，也都陸續安排進塢安裝脫硫器。

1.4萬箱貨櫃船每日用油110噸，以目前高低硫油價差159.5萬美元計算，每日可節省1.75萬美元，以全年航行180天計算，單艘一年就可省下315萬美元。