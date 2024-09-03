仁寶淨零目標「獲SBTi驗證」　致力推動全球溫控攝氏1.5度

▲仁寶通過科學基礎減碳目標倡議組織（SBTi）驗證。（圖／ETtoday資料照）

記者楊絡懸／台北報導

代工廠仁寶（2324）致力於實現企業推動溫控攝氏1.5度的淨零目標，3日正式通過科學基礎減碳目標倡議組織（SBTi）的驗證，展現根據氣候科學制定減排計畫的決心，並在減碳行動和永續發展方面邁出重要一步。

仁寶指出，此次淨零目標設定涵蓋仁寶及合併報表子公司，增加了執行的難度，但也體現面對全球氣候挑戰的決心與承擔，仁寶承諾與全球攝氏1.5度溫控目標及淨零排放保持一致，積極採取氣候行動，並成為《聯合國氣候變遷綱要公約》「零距離競賽」的一員。

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仁寶自2019年起，展開組織層面的碳盤查，並通過查證，2021年度攜手子公司完成範疇一、二、三的全面碳盤查，並規劃逐步導入第三方的排放認證。

根據仁寶減碳目標與具體措施，短期目標是每年較前一年度減少4.48%的排放量；中期目標是2030年減少50.68%的排放量；長期目標是2050年減少90%的排放量，並且著手規劃與關係企業合作，擴大綠電的採購與使用，持續降低集團的碳足跡。

就目前階段而言，仁寶正針對範疇三的碳排放，包括供應鏈的重要間接排放，如產品的採購、使用和處置等各個階段，是最為挑戰的一環。仁寶計畫與價值鏈密切合作，推動低碳材料的研發，導入替代回收原料、透過研發降低使用階段的能源需求，促進減碳轉型，同時將強化對氣候變遷風險的管理，致力於降低範疇三的碳排放。

仁寶永續長彭聖華表示，目前仁寶電腦在個體公司層面的減排已達到58.8%，然而，面對全球再生能源市場變動及上百家子公司的合併財報邊界，挑戰依然巨大。仁寶逐步與每一家子公司進行溝通，除了提升盤查能力外，還將共同提升減碳意願與能力。

展望未來，仁寶表示，將繼續依循科學減碳路徑，推動各項減碳方案，確保溫室氣體排放量穩步下降，持續在公司內部及價值鏈中導入涵蓋範疇一、二及三的溫室氣體減量計畫及措施，並評估透過碳抵換的方式來中和殘餘排放，以逐步達成2050年再生能源倡議RE100及淨零排放的終極目標。