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投資日股怎麼挑？一文掌握重點！

圖、文／復華投信提供

日股7月創高後回檔修正，許多人欣喜撿便宜，該留意哪些類股？由於市場仍存變數，宜以五大商社、製造業、消費娛樂、關鍵半導體等具巴菲特護城河概念的日本大型龍頭企業為首選，較能追漲耐震。想更輕鬆投資者亦可藉由日股ETF打包投資績優龍頭股。

儘管前陣子日股回檔修正，仍匯聚諸多利多因素，包括「經濟成長已掃除通縮障礙」、「企業治理改革促進日企轉骨」、「NISA祭出稅賦優惠增添股市動能」、「日本為半導體科技戰受惠國」，加上國際資金持續湧入，日股多頭格局不變。

日股物美價廉 長期表現看俏
與美股及台股相較，日股顯得便宜，根據彭博資訊，今年2月，東證指數本益比約16.5倍，低於台股(約23.1倍)、標普500指數(約24.2倍)、那斯達克指數(約42.1倍)，也遠低於1989年歷史高位(60~70倍)。因此，現階段的拉回反而提供黃金買點。

各類股中以五大商社、關鍵半導體、製造業龍頭和消費娛樂等產業最為看俏，原因為：五大商社採多角化經營，是日本經濟發展重要助力，服務及產品更遍及全世界，賺日本及全世界的錢；日本是全球半導體材料與設備王者，中美科技戰之下將帶動日本半導體產業復興；日本製造品質深受全球信賴，可鎖定海內外市占率高、具訂價權、經營效率優異的製造業龍頭；日本觀光旅遊業興旺，薪資上揚、消費意願提升，內需產業類股表現可期。

日股ETF怎麼選？一表看分明
日股再現風華，帶動日股ETF發行熱潮，今年一口氣新增5檔日股原型ETF。有別於第一代傳統日股ETF廣泛追蹤大盤指數，5檔新兵均屬日本主題型ETF，投資選擇更多元。想要最具代表性者，可選擇第一代日股ETF；希望納入基本面分析或偏愛主題投資者，則可挑選今年新成立的日股ETF。

投資日股怎麼挑？一文掌握重點！（圖／復華投信提供）

現有日股ETF中，目前人氣最旺的00949規模於7月底已超過76億，成分股檔數雖然最少，僅30檔，但追蹤的「NYSE FactSet日本護城河優勢龍頭企業指數」，篩選規則納入基本面及全球競爭力，成分股皆是具有全球護城河優勢的日本大型產業龍頭股，指數表現有機會勝過大型日本傳統市值型指數。指數回測結果顯示，00949追蹤指數近5年總報酬率151.2%，優於日經225報酬指數與日本東證報酬指數。

投資日股怎麼挑？一文掌握重點！（圖／復華投信提供）

眾多利多支撐下，日股成長可期，投資人不妨透過00949參與日本龍頭企業長線成長機會，永豐金證、第一金證、合庫證、新光證、玉山證、元富證、兆豐證、凱基證、群益金鼎證、富邦證、華南永昌證、統一證、國泰證及康和證等券商均提供00949定期定額存ETF服務。

投資日股怎麼挑？一文掌握重點！（圖／復華投信提供）

關鍵字： 復華投信美股台股日股ETF

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