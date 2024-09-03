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亞利桑那州舉辦國際科技產業人才論壇　助力台美科技合作深化

▲▼亞利桑那駐台貿易投資處與經濟部台美辦公室正式簽署雙邊投資與高科技人才交流備忘錄。（圖／亞利桑那州商務管理局提供）

▲亞利桑那駐台貿易投資處與經濟部台美辦公室正式簽署雙邊投資與高科技人才交流備忘錄。（圖／亞利桑那州商務管理局提供）

記者高兆麟／綜合報導

在全球矚目的SEMICON TAIWAN國際半導體展即將於9月4日至6日舉行之際，亞利桑那商務管理局總裁Sandra Watson率領超過30位來自產業、政府與學術界的代表團訪問台灣，開啟為期五天的科技產業人才交流與企業會面行程。

此次訪問旨在促進雙方在國際科技人才與管理人才培育方面的合作，代表團將拜會台灣頂尖的先進製造企業，並於9月2日主辦「國際科技產業人才論壇」與「國際科技城市領袖晚宴」，進一步推動台美科技產業的深入合作，並與經濟部台美辦公室簽署合作備忘錄，為亞利桑那與台灣產業的共同繁榮奠定基礎。

國發會副主委詹方冠表示：「台灣科技產業實力雄厚，國家發展策略將持續投入研發以維持全球競爭力，同時也將加強培育與延攬AI與半導體等人才。亞利桑那與台灣產業界已緊密相連，期許雙方繼續推進台美產業之跨國生態圈，共創互利共榮的未來。」

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台北市長蔣萬安則強調：「台北市與鳳凰城已締交姐妹市關係長達40年以上，多年來在文化、科技及人才等領域互動頻繁。此次活動將進一步推動台美經貿合作，發揮積極作用。」

立法委員廖先翔指出：「汐止緊鄰內湖南港兩大科學園區，且自身擁有汐科，是非常適合發展科技人才聚落的絕佳地點，樂見台美合作科技人才培育在汐止生根。」同樣出身汐止的新北市議員張錦豪對此也表示支持。

此次代表團團長Sandra Watson在亞利桑那州歷經六位州長的任命，現為美國商務部長Gina Raimondo的顧問，並擔任美國投資顧問委員會（IAC）成員之一，負責制定外資投資策略。在她的領導下，亞利桑那州成功吸引了1,264家企業，承諾創造超過285,000個就業機會，並獲得超過1,620億美元的新資本投資。

Sandra表示：「亞利桑那州非常感謝台灣產業的大力投資，我們也非常重視優質人力資源的培育，正努力培養製造業所需的各級人才，為台灣企業在亞利桑那提供穩定的優質人力資源。」

亞利桑那此次代表團陣容龐大，成員涵蓋商務管理局高層主管、地方政府代表、工程機電公司、水力電力公司、以及多所知名教育機構，包括全美排名第一的創新大學亞利桑那州立大學、擁有39個校區的北亞利桑那大學、公立常春藤亞利桑那大學、四所社區學院、以及全球國際商業領域排名第一的雷鳥全球管理學院。代表團成員將全面與台灣的產業界、政府機構及學術研究單位進行深度交流與合作。

亞利桑那駐台貿易投資辦事處處長徐竹先表示：「台灣科技產業正進行新一輪的全球化佈局，而國際與當地人才的取得，是台灣企業全球化最大的挑戰。本次論壇將從政府人才政策、大學人才供應、城市配套措施及外部專業人才四個角度，分享亞利桑那州如何為台灣企業提供具體的人才資源支持。」

在9月2日晚上，亞利桑那州商務管理局更舉辦了一場國際科技城市領袖晚宴，在亞利桑那商務管理局總裁Sandra Watson與經濟部工業局局長楊志清共同見證下，亞利桑那駐台貿易投資處與經濟部台美辦公室正式簽署雙邊投資與高科技人才交流備忘錄，進一步深化台美科技產業合作。

關鍵字： SEMICON

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