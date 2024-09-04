外資賣超創紀錄！續重砍中信金　大賣台積電近5萬張

▲台北股市今開盤暴跌千點，台積電跌破900 。（圖／記者屠惠剛攝）

文／中央社

半導體股災蔓延，台股集中市場指數今天終場下跌999.46點，收在21092.75點，創史上第3大收盤跌點，加計盤後交易成交值新台幣4867.47億元。外資賣超台股千億元創新高，其中大砍中信金逾9萬張最多，並賣超台積電4.9萬張排第5。

觀察三大法人籌碼動向，外資及陸資（不含外資自營商）大砍台股1007.51億元，創歷史紀錄；自營商同步賣超339.73億元，僅本土投信逆勢買超116.40億元。三大法人合計大賣1230.84億元。

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個股方面，外資今天賣超前1名仍然是中信金，賣超9萬4432張。接著是復華台灣科技優息（00929）8萬7004張，以及元大台灣價值高息（00940）8萬6511張。值得注意的是，台積電今天遭外資砍殺4萬9025張，居外資賣超榜第5名。

外資買超榜方面，前3名分別為新光金獲外資青睞，大買9萬3841張；台新永續高息中小（00936）9270張，和富邦恒生國企正2（00665L）4841張。

國泰台灣5G+ ETF基金經理人蘇鼎宇分析，根據歷史經驗，第3季本就是美股走勢最弱的1季，且今年11月將面臨美國總統大選變數，短期市場波動可能偏大，但預期第4季美股有機會再迎來旺季。

蘇鼎宇認為，就長線投資策略來說，AI發展仍是不可逆的大趨勢，AI尚在軍備競賽中，各大廠剛鳴槍起跑，明年下半年在各產業面的應用會更明顯，預估會為醫療業、手機、個人電腦及服務業等帶來革命性改變。