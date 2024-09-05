丹麥與瑞典明年中將禁止脫硫塔洗滌水排放　未來恐更多國家跟進

▲亞洲-歐洲貨櫃定期航線，目前僅馬士基航運等少數公司有彎靠丹麥丹麥或瑞典港口。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

丹麥即將於2025年7月1日起生效的禁止在距離其海岸12海裡範圍內排放開環脫硫塔系統產生的洗滌水，瑞典政府也提案計畫同日起禁止開環式脫硫塔系統排放廢水，並計畫自2029年1月1日起全面禁止所有類型脫硫塔(包括閉環系統)的廢水排放。由於我國陽明與長榮海運船隻均未彎靠這兩個國家，短期內不會受到影響，但業界估計未來恐更多國家跟進。

在該禁令提案前，瑞典的一些港口已經禁止在其港口範圍內排放開環脫硫塔的廢水，但並未在全國範圍內禁止開環船舶脫硫塔的廢水排放，不過就全球趨勢來看，目前船隻使用的脫硫塔或是替代燃料，都未達到淨零碳排要求，現在都算是過渡期使用的設施或燃料。

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儘管歐盟內部尚未形成關於禁止脫硫塔排放的普遍立法，但一股重要的全球趨勢正逐漸顯現，多個國家與港口獨立採取了類似的法規，這一現象預示著在環境保護領域正出現更廣泛的行動趨勢。

在2020年，國際海事組織(IMO)對控制船舶的硫氧化物(SOx)和氮氧化物(NOx)排放實施了更為嚴格的規定，這一決定推動了一些船舶安裝廢氣凈化系統以達到新的排放標準。

廢氣脫硫塔雖然能有效減少空氣污染，但卻因其將空氣中的污染物轉移到水中而受到批評，認為這是一種不可持續的解決方案。這種批評導致一些國家禁止使用脫硫塔，並推動船東使用其他可行的污染控制措施，如低硫燃油和替代燃料。

對於丹麥與瑞典的禁令，貨櫃船公司高階指出，對於有禁令的國家，船隻會在駛入其海域時改用低硫油，至於丹麥與瑞典明年中即將實施的禁令，目前亞洲-歐洲航線的船隻，除馬士基外，多數經營貨櫃定期航線的船公司，船隻並未彎靠這兩個國家，而是在鹿特丹與漢堡轉運這兩個國家的貨載。

由於安裝脫硫器的費用越來越低廉，目前安裝費僅有脫硫器問世初期的三到四成費用，如果是新造船直接安裝，還可再降數十萬美元。以1.4萬箱(20呎櫃)貨櫃船來說，最初脫硫器安裝費約要1千萬美元，目前已降至350-400萬美元，回收期約3-4年，1800箱貨櫃船，原安裝費用超過300萬美元，現在僅需100萬美元，新造船直接安裝還可減10-20萬美元，回收時間約1.5年。

昨（4）日新加坡高、低硫油價差從本月2日的159.5美元拉高到179.5美元，有裝脫硫器的經濟效益良好，且未來還可以透過碳捕捉降低碳太排放，不過脫硫器與低碳燃料的使用，都是在真正的綠色終極燃料出現前的過渡方法。