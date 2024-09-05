輝達否認收「反壟斷調查」：我們樂於配合調查

快訊／最低工資連9漲！明年起調升至2萬8590元、時薪190元

勞動部4日召開首次最低工資審議會，歷經4小時後，會後拍板決議明年最低工資從月薪新台幣2萬7,470元，調漲至2萬8,590元，漲幅約4.08%；時薪從183元調至190元，後續將送行政院核定，預計將於2025年元旦生效。

快訊／台新金5聲明速推新新併！ 今搶先向公平會遞件

防堵中信金（2891）搶親，新光金（2888）與台新金（2887）「新新併」進度火速執行，台新金今（4）日證實，已向公平會遞交合併新光金的申請文件。

台股崩跌999點史上第3大 金管會5大說明「密切注意」

受到美國半導體股重挫影響，台股今（4）日收跌999.46點，創史上第3大跌點，金管會傍晚發出5大說明，指台股在亞股中跌幅最深，但台股今年以來仍上漲23.21%，漲幅仍優於日韓等地，且擔保維持率數字為172.48%，將會密切注意國際金融市場變化。

最低工資漲幅破4%「超乎預期」！商總許舒博：恐引發另一波物價通膨

針對最低工資審議會議結果「月薪、時薪雙漲」，全國商業總會理事長許舒博4日表示，月薪漲幅超過預期，恐引發企業削減人力或調漲商品價格因應，造成另一波物價通膨，對某些承受力較低的企業造成一定衝擊，同時缺工問題已造成服務業經營更加困難，希望政府能盡速召開會議解決服務業缺工問題。

「不動產放款天條」盼排除危老都更 央行持保留態度

為解決房貸荒，金管會今天上午召集12家銀行總經理開會，會中業者也就銀行法第72條之2規範，提出是否排除危老都更轉分戶房貸的意見，對此央行持保留態度，認為不符合先前的政策思維。

台積電美國廠「被逼著去」？ 經長郭智輝否認：他要靠近市場

經濟部長郭智輝今日出席SEMICON Taiwan 2024國際半導體展開幕典禮時表示，世界級的公司對於新的設點都會有充分評估，不會是被逼著去設廠，台積電會去美國設廠主因就是因為靠近市場，郭智輝也祝福台積電，是目前進展順利，應該會如期量產。

輝達出現賣出訊號 分析師示警：美股40年長期多頭可能見頂

根據外媒《Business Insider》報導，Wind Shift Capital創辦人、資深金融策略師資深策略師 Bill Blain認為，t輝達（NVIDIA）的股票正在向投資人發出一個巨大的「賣出」訊號。

Gogoro赴美上市股價慘 謝金河：可能走錯路「在台上市不寂寞」

財信傳媒董事長謝金河今日在臉書以「Gogoro的一念之間」為題撰文，表示台灣新創公司因為在台上市估值不高，紛紛前往海外上市，不過到美國上市的Gogoro，股價卻慘不忍睹，如果當初不選美國，而是選在台灣上市，也許情況會不一樣，到美國上市，可能是走錯路！

快訊／美股拖累！日經指數重摔1200點 日韓股哀嚎

受到美股半導體重挫影響，日韓股早盤哀鴻遍野，韓國綜合指數跌逾3%、日經225指數狂殺逾1200點，跌幅超過3%，為8月5日暴跌以來最大。

早台新金一步！ 中信金：昨已向公平會申請併新光金

新光金（2888）雙龍搶珠，公平會發言人陳志民今（4）日表示，已收到台新金（2887）、中信金（2891）併購新光金申請文件，接下來要看送來的資料看是否需要補件，因為有些審查需要的資料可能缺漏，將從補完件後起算審查時間，必須還要30個工作日才能確定。