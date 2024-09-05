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不當電子股韭菜　股添樂3條件精篩科技ETF抱好抱滿

投資達人股添樂不押寶單一電子股，強調以ETF參與科技趨勢更令人安心。

▲投資達人股添樂不押寶單一電子股，強調以ETF參與科技趨勢更令人安心。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

自生成式AI問世以來，科技投資成為全球當紅炸子雞；但隨著近期大型雲端服務供應商陸續公布財報，營收成長速度不如預期，市場對AI變現能力及應用，也產生質疑，個股紛紛拉回修正。投資人好奇，想參與AI長線趨勢又擔心個股波動風險，如何布局才能聰明咬住AI商機？

「我現在不買單一科技股了！半導體趨勢看好，我就布局周邊的綠電、水資源等傳產股。因為電子股修正起來，跌幅幾乎4成起跳；傳產股頂多1到2成，一般人沒有全心投入研究，就單押科技股，心臟真的受不了。」投資達人股添樂台股資歷十多年，過去熱愛短線進出電子股，後來痛下決定，以科技ETF取代單一個股。

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他回想，自己曾買過58元的台積電，但抱到72元就賣出，看著永遠都在「右上角」的股價，再也追不回來；他也買過230元的聯發科，但賺10元就跑，這樣來回操作多次，直到有次連續停損，操作實在不順，便在235元砍出聯發科，「後來過段時間再看，股價已漲到500元！」股添樂自嘲，自己是電子股韭菜，要跟著趨勢賺大錢，最好方式還是持有科技ETF。

股添樂分析，持有個股最大問題，在投資人資訊不對稱，對新技術不了解或無法掌握，操作易受消息面影響，追高殺低。相較下，科技型ETF是一籃子經過專家篩選後的標的，持股分散波動低，長期持有也不擔心。但符合哪些條件的科技ETF才具吸引力？

「至少需具備3要件，包括台積電權重占比與大盤相當、以研發費用當作選股指標，及以市值排序當作成分股權重參考。」股添樂解釋，台積電先進製程技術已無競爭對手，科技投資配置占比不但不能少，還應接近台積電占台股大盤比重、約35%，否則績效可能會跑輸大盤。

另外，隨著新科技、新應用不斷推陳出新，大公司想保有領先地位，跟上趨勢腳步，就必須持續投入研發費用，才能維持一定競爭力；「像00935（野村臺灣創新科技50 ETF），台積電占比約32%，前10大成分股皆為創新科技龍頭公司，不但符合市值排序條件，更將研發費用占營收比重當作成分股篩選時重要參考，投資人長期持有相對安心，也能完整參與新科技發展趨勢。」股添樂說。

野村臺灣創新科技50 ETF（00935）前10大成分股

資料來源：野村投信

資料來源：野村投信


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