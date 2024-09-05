妖股橫行！港股公司單日暴跌98.4%　謝金河：上演「水花消失術」

▲香港上市公司昇能集團單日大跌98.4%，股價暴跌程度猶如奧運選手全紅嬋的「水花消失術」。（圖／翻攝自謝金河臉書）

記者楊絡懸／台北報導

針對輝達（NVIDIA）因受美國司法部傳喚調查「股價大跳水」，市值單日蒸發2,800億美元，連帶台股9月4日慘跌近千點，外資賣超千億元寫史上最大紀錄，財信傳媒董事長謝金河點出，港股也有一家公司上演「水花消失術」，單日股價暴跌98.4%狀況，他更形容妖股橫行，很多公司股價瞬間暴跌猶如水花般消失。

謝金河指出，港股在9月3日有一家公司「表演大跳水」，單日股價大跌98.4%，香港媒體形容這是妖股自由行，港股也上演水花消失術；媒體有此一說，是引用中國奧運選手全紅嬋在10公尺女子跳水項目，在入水那一剎那只激起很少的水花，因此稱為「水花消失術」。

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他表示，這次大跳水的香港上市公司叫昇能集團，生產超高功率的石墨電極，去年營收7,229萬美元，虧損1,550萬美元；今年上半年營收3,210萬美元，虧損1,436.83萬美元。昇能集團8月30日獲選為MSCI小型股，也獲選為恆生指數成份股，算是受到各方肯定的企業。

不過，港交所才發出股權太集中的示警，昇能集團9月3日股價竟上演大跳水，從23.1港元跌到0.14港元，市值從230億港元瞬間剩1.4億港元。於是謝金河說，「港股用水花消失術形容，是股價下跌呈現一直線，沒有捲起水花。」

謝金河表示，港股妖股橫行，很多公司股價瞬間暴跌，而且跌下去，再也沒有大幅反彈的機會，像水花消失般。例如，前些年被封為「中國ZARA」的拉夏貝爾，這家公司以La Chapelle在歐美打開品牌知名度，股價一度漲到20港元，沒想到虧損不斷加大，公司準備下市，股價剩下0.25港元。

「很多在香港上市的企業，過去享有驚人天價，不知不覺間跌到殘值，像AI當紅的商湯科技只剩下0.58港元，這種跌法，很有末日景象。」謝金河說。