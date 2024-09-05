永慶房產集團辦講座推廣地政司「地籍異動即時通」　全面防堵不動產詐騙

▲該場講座由永慶不動產暨永義房屋桃區經管會攜手陳月花里長(右2)、饒書衛代書(右1)、桃園市警局陳婷婷偵查佐(左2)及桃園市地政局彭佳雯科長(左3)，向里民宣導正確的防詐觀念。（圖／永慶房產集團提供，以下同）

財經中心／綜合報導

永慶房產集團響應內政部地政司政策，推廣「地籍異動即時通」服務，只要透過永慶旗下1,800間門店完成不動產交易，就可在簽約時一併申請「地籍異動即時通」，隨時掌握名下不動產權利異動的第一手資訊。除此之外，永慶房產集團也積極辦理「預防詐騙公益講座」，並聯手全台各地警察局、地政局等，幫助民眾認識詐騙集團常用手法，進而遠離詐騙。

「預防詐騙公益講座」在雙北市已辦理超過260場次、逾7500人次參與。9/3也在桃園市舉辦了第一場防詐公益講座，由永慶加盟四品牌桃園區經管會與桃園市寶安里陳月花里長共同舉辦。講座上邀請饒書衛代書、桃園市政府警察局桃園分局偵查隊陳婷婷偵查佐分別針對不動產詐騙與投資詐騙等主題，向民眾宣導正確的防詐觀念。此外，桃園市地政局地籍課彭佳雯科長也到現場，協助民眾申辦「地籍異動即時通」。

寶安里辦公室每週均提供里民免費法律諮詢服務，陳月花里長說：「我們接獲很多里民來尋求被詐騙的相關協助，像是帳號被盜、被當人頭帳戶等等，造成里民的金錢損失。因此當永慶來接洽要舉辦預防房地產詐騙講座的時候，我馬上舉雙手贊成，盼能協助守護里民的財產。」

▲講座上饒書衛代書向民眾說明5大房產詐騙手法，提醒民眾要提高警覺。

不是只有要買賣屋的人，才會被詐騙，過去曾發生過有詐騙集團假裝租客，造假與房東之間的假債權，設計讓房東房子悄悄被法拍，詐財得手。針對這種「假租客」的詐騙陷阱，桃園市地政局地籍課彭佳雯科長呼籲民眾申辦「地籍異動即時通」服務，防止不動產偷偷地被不肖人士移轉。申請完成後，只要名下的不動產被移轉或設定抵押時，系統就會自動發送簡訊或電子郵件通知，若有異常過戶情形，就能及時阻止，財產保障更周延。

永慶不動產暨永義房屋桃園區經管會行銷主委蕭仲偉表示，民眾對不動產詐騙相對陌生，警覺心不足的情況下，就容易落入詐騙集團的陷阱當中。期望透過專家的分享和建議，能夠協助民眾識破詐騙詭計，保護大家的血汗錢。

而「假投資」已自110年起連續3年蟬聯詐欺財產損害金額第一名，桃園市政府警察局桃園分局偵查隊陳婷婷偵查佐表示，投資詐騙的財損金額從數十萬到百萬元都有，甚至也有民眾被騙走一千多萬元，她強調，任何標榜「穩賺不賠」、「高報酬」的字眼，有很高機率都是詐騙，千萬不要輕易相信來源不明的投資管道，投資一定有風險，若有疑慮時，民眾務必要善用165反詐騙諮詢專線求證。

▲永慶房產集團全台巡迴舉辦防詐講座，桃園第一場在寶安里舉辦。

延伸閱讀

詐房手法一次看！永慶加盟四品牌中區經管會防詐騙講座教民眾識詐、防詐

永慶房屋「防詐公益講座」踩點雙北市逾百里 專家教「1工具」產權異動秒通知