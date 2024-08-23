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詐房手法一次看！永慶加盟四品牌中區經管會防詐騙講座教民眾識詐、防詐

詐房手法一次看！永慶加盟四品牌中區經管會防詐騙講座教民眾識詐、防詐（圖／永慶房產集團提供）

▲永慶加盟四品牌中區經管會與劉淑芳議員、警察局合作舉辦防詐騙講座，教導民眾識詐、防詐。（圖／永慶房產集團提供）

圖、文／永慶房屋提供

永慶房產集團全台1800店推廣防詐觀念不遺餘力，積極舉辦「預防詐騙公益講座」，6月起由永慶房屋率先於雙北地區開辦，目前已經辦理逾百場次。8/22則首度跨出雙北，由永慶加盟四品牌中區經管會(永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋及台慶不動產)邀請彰化縣議員劉淑芳、田尾鄉仁里村社區發展協會、彰化縣警察局北斗分局海豐派出所、彰化縣北斗地政事務所，在彰化縣田尾鄉仁里村社區活動中心舉辦中台灣首場公益講座，讓反詐知識深入鄉里，杜絕詐騙。

講座上邀請洪靜宜特約代書分別針對成屋及預售屋買賣的詐騙手法進行解析，並教導民眾如何保護自身財產安全，例如民眾在買賣或租賃不動產時，務必要委託有誠信的仲介公司，成交行情多查、多聽、多看，買預售屋勿聽信特殊管道，直接向建商或代銷確認等。此外，彰化縣警察局北斗分局海豐派出所林儀偉所長，也說明了常見網路電信詐騙手法，提醒民眾一旦接獲可疑的訊息或來電，可以多多善用165反詐騙專線求證，免去受騙上當的機會。

詐房手法一次看！永慶加盟四品牌中區經管會防詐騙講座教民眾識詐、防詐（圖／永慶房產集團提供）

▲預防詐騙講座教導民眾識詐、防詐，吸引許多人前來聆聽。（圖／永慶房產集團提供）

彰化縣北斗地政事務所也於現場宣導「地籍異動即時通」服務，詹長容主任說，民眾完成申請「地籍異動即時通」後，只要名下不動產有產權變動情形，系統會自動發簡訊及email通知，即時掌握異動資訊，有效防阻詐騙，呼籲民眾多加利用。

永慶房產集團支持政府政策，即日起若是透過永慶集團旗下門店成交的物件，在完成簽約流程後，可一併填寫「地籍異動即時通」服務申請書，辦理房屋過戶送件時可併案申辦。

永慶房產集團加盟事業處莊志成總經理表示，永慶房產集團不僅提供民眾安心、誠實的不動產買賣服務，也提供專業的不動產相關知識，我們動員全台各地加盟店，結合地方鄉里長、警察局等單位，巡迴舉辦防詐講座，要將「反詐騙資訊」深入民眾的生活，為阻擋不動產詐騙盡一份力，保護台灣民眾遠離詐騙。

延伸閱讀
 北市地政局攜手永慶房屋、有巢氏房屋　防堵不動產詐騙
 永慶房屋「防詐公益講座」串聯百位里長　讓房產詐騙遠離社區

關鍵字： 永慶房市訊息永慶必知小常識永慶安心買賣屋

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