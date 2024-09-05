戰爭可用股市解讀！　謝金河：油價走跌「俄烏可能有新變化」

▲俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）近期加強與中國互動。（圖／路透）

記者楊絡懸／台北報導

針對俄烏情勢，財信傳媒董事長謝金河5日表示，可以用股市來解讀戰爭可能的情形，尤其俄羅斯股市日前暫停交易，恢復交易後卻一直下跌，加上油價出現跌勢，以及俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）加強與中國互動，「俄烏之戰似乎有新的變化。」

謝金河首先以戰略投資家畢格斯（Barton Biggs）的觀點分享，畢格斯的大作《財富、戰爭與智慧：二戰啓示錄》一書，用股市來解讀戰爭的結果，例如，1933年希特勒執政，德國股市開始上揚，到了1941年秋天，德國攻入蘇聯，德國股市倒墜。1940年倫敦大轟炸，英國股市觸底；1941年12月7日，日本偷襲珍珠港，日本股市從此步入長空。

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「畢格斯說股市有一個敏銳的大鼻子，預告大家不知道的未來。」謝金河表示，今年9月，輝達（NVIDIA）給了一個不太好的兆頭，另一個更值得關注的是油價持續下跌，西德州原油（WTI）跌破70美元，北海布蘭特原油（BRENT）也跌到72.35美元，都創下俄羅斯入侵烏克蘭以來的最低，而原先大漲的天然氣價格老早就大跌。

謝金河指出，先前俄羅斯股市突然暫停交易，恢復交易後一直下跌。烏克蘭攻入庫斯克後，普丁加強和中國的互動，他見了李強、韓正，最近又跑去蒙古國；總統賴清德在這個敏感時刻拋出《璦琿條約》，讓大家重溫蘇聯蠶食鯨吞中國領土的往事，引發國際關注，也讓中國不知道如何回應。

最後，謝金河也埋下伏筆，2022年2月24日俄羅斯入侵烏克蘭，油價大漲，全球股市都受到衝擊，「現在油價、天然氣價格出現顯著變化，俄烏這一局可能會有新變化！」

▲蒙古國首都烏蘭巴托的廣場擺出紅毯和儀仗隊，歡迎普丁的到訪。（圖／路透）