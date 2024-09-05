台灣超市密度超車日本　估全年營業額2500億創新高

▲超商現煮茶葉蛋。（圖／記者蕭筠攝）

記者陳瑩欣／台北報導

在亞洲，因我國與日本地理位置接近，加上部分生活習慣相似，產業經營方式時常相互借鏡與合作，故比較兩國產業發展有其研究參考價值，經濟部統計處今（5）日針對台日兩國超市營業額、商品銷售結構、密集度進行比較，發現台灣超市密度超車日本，估計全年營業額將達2500億元再創新高。

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▲超市分析。（圖／經濟部統計處）

經濟部統計處對國內超市發展提出4大分析：

1.我國超市營收可望再創新高，續寫連續22年正成長佳績：我國超市早期多為小型生鮮雜貨店，屬生活支援型零售業態，後隨產業演進，業者以現代化方式經營，強化生鮮蔬果與販售品項，有效吸納在地客群，致營業額逐步攀升，2015-2019年平均年增5.2%；疫情期間受惠消費者民生物資囤購需求，加以業者拓展線上購物及送貨服務，2020-2022年營業額平均年增幅上升至6.4%；2023年則因解封後民眾外食消費回升，加以高基期影響，致營收增幅明顯回落，僅年增1.0%；今年受惠業者持續擴展大型店鋪，推出多樣化商品及促銷活動吸客，加以外商插旗國內市場，累計1-7月營業額年增5.3%，預期隨下半年採購旺季到來，全年營業額可望超越2500億元再創新高，寫下連續22年正成長最佳紀錄。

2.疫後日本超市營收轉呈復甦：日本超市因市場發展相對成熟，營收走勢相較我國平穩，2015-2019年營業額平均年增2.9%，2020-2022年間同樣受covid-19疫情影響，加以實施嚴格邊境管制，觀光客銳減，平均年增幅降至1.3%；隨國境解封，觀光客回流挹注消費需求，2023年營業額年增3.3%，今年1-7月續增2.8%，全年營業額可望續呈成長。



3.我國超市商品銷售結構較日本更趨多元：根據我國零售業經營實況調查及日本商業動態統計調查結果，2022年我國與日本超市銷售商品皆以食品類商品占比最高，分別占69.1%及79.6%，惟我國超市販售品項相較於日本更趨多元，其中家庭器具用品類與藥品及化粧清潔用品類占比均達1成以上，以迎合各類客群一站式購足的消費需求。另觀察兩國超市平均單店營業額，2023年我國平均單店營業額1.08億元，近5年(2019-2023年)平均單店營業額年增4.2%；日本2023年平均單店營業額為26.2億円(約新台幣5.82億元)，5年間營業額平均年減0.1%。



4.我國超市密集度高於日本：如就超市密集度觀察，若以2024年6月人口數計算，我國平均每1萬332人就擁有1家超市，日本則平均2萬763人才擁有1家超市。若以土地面積計算，我國平均15.97平方公里即有1間超市，日本則63.34平方公里才有1間超市，顯示我國超市密集度明顯高於日本。