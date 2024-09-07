商研院看服務業進入繁榮境界　住宿餐飲卻遇瓶頸

▲商研院董事長許添財。（圖／資料照）

記者廖婕妤／台北報導

商研院發布7月商業服務業景氣循環指標，同行指標綜合指數連22個月上升，預測到2025年1月可持續成長，可說是進入歷史經驗上的「繁榮」境界，唯獨住宿餐飲業已遇到成長的瓶頸，需要多加留意。

商研院表示，領先指標綜合指數也終於在去年5月觸底反彈，上升力道有加無減，顯示景氣循環變動將再往上提升；民間實質固定資本形成於去年11月觸底，回升力道尚稱強勁，主計總處發布的實際值年成長率在今年第2季已恢復正成長。

[廣告]請繼續往下閱讀...

商研院指出，服務貿易收支淨額、商業服務業僱員淨進入率、商業服務業股價指數與金融及保險業實質GDP也都持續上揚，僅運輸倉儲與倒置後的失業給付初次認定受理件數等持續惡化。

商研院認為，繁榮期到來之前，若在先天經濟結構不均衡與復甦不均衡的情況下，要注意的是可能開始遇到「供給瓶頸」而產生商品、原物料、服務，甚至勞動力供不應求的物價與成本伴隨上漲的螺旋狀（Spiral）通貨膨脹。

另外，也可能因部門別資產報酬率不均等的差距拉大，而產生投機行為，造成一時假需求的暴增，終於導致泡沫危機；這些「假繁榮」症候群，除了長期觀察結構動態，提早發現異常外，短期更應注意金融面因假需求造成的債務快速堆積，儘速設法疏導調節。