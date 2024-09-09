股市第二隻腳再現！投資專家：降息資金面利多　震盪後有望向上

▲股市快速變動，投資人措手不及。（圖／ETtoday資料照）

記者楊絡懸／台北報導

金融市場震盪，第二隻腳再現！股市近日快速變動，投資人措手不及，在恐慌情緒下做出投資決策，事後往往後悔不已，不過，投資專家認為，美國聯準會（Fed）對於降息碼數保持開放心態，加上美股企業財報亮眼，股市震盪後有望向上。

統一全球動態多重資產基金經理人郭智偉表示，美國總統大選的政治不確定性，使金融市場近期仍將持續震盪，但聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）在全球央行年會上，沒有試圖打壓市場對於今年降息3碼至4碼的預期，並對9月降息碼數保持開放心態。

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郭智偉也說，鮑爾沒有特別提及利率終點，反而表示有很大的空間因應經濟下行風險，使進入降息循環的趨勢確立，為股市帶來資金面利多。美股企業財報顯示，今、明兩年獲利仍將保持成長趨勢，使股市震盪後有望向上。

另外，當投資人不敢加碼、事後又後悔賣在低點，或是為了不錯過之後的行情，花費心神回補投資部位。統一投信建議，投資人也可利用多重資產基金，主要是跨國多重資產型基金的投資範圍廣泛，包括股票、債券及ETF等金融商品，投研團隊可以隨著總經局勢、產業趨勢及市場盤勢變動，靈活調整投資組合。

舉例來說，市場震盪時適時拉高現金比例，在股票價格落底時逢低加碼，預料市場出現系統性風險時，增加避險部位以保護投資組合；遇到股債多頭時，仔細評估風險及報酬潛力，精選投資標的，打造最佳化的資產配置。