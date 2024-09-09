台驊8月營收年增逾91％　中菲行成長近45％

▲台驊董事長顏益財。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

貨攬三雄8月營收全公布，台驊控股（2636）8月營收為26.15億元，月減2.08％、年增91.43％；累計今年前8月合併營收為167.77億元，年增79.52％。中菲行（5609）8月營收為24.67億元，月減3.83％、年增44.6％，貨運量成長3成；累計今年前8月合併營收為170.23億元，年增22.9％。捷迅（2643）8月營收為4.45億元，月減11.7％、年增18.83％；累計今年前8月合併營收為31.36億元，年增39.17％。

台驊表示，海運事業部8月營收16.86億元，年增131.2％，由於高運價吸引小型船舶及季節性加班船運力投入市場，造成運價回落，而中國黃金周假期在即，託運人出貨意願增加，帶動8月承攬貨量月增16.07％，抵消運價下跌利空，整體營運仍維持熱絡表現。

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同時，美國於在新澤西州召開工資標準會議，並審查工會向美國海事聯盟提出的主合約要求，如未能與其達成新協議，罷工真的發生，在壅塞、延誤和運力吸收方面，對美洲線運價會形成一定支撐；目前觀察到為了避免美東墨灣潛在的罷工風險，洛杉磯和長灘港的貨量已經開始持續增加。

台驊指出，空運事業部8月進口貨量月增4成，帶動營收達5.16億元，年增101.93％，主要受惠亞洲北美電商業務持續熱絡，加上擔憂美東勞資協議風險，以及海運航線拉長，造成運輸替代效應影響下，使得空運今年承攬運量維持高水位；另上半年已取得電子大廠標案實績，9月起將持續積極參與投入科技廠定期標案，未來更著重在車用電子及消費性電子產品業務拓展，全面性提升整體空運營運績效。

展望Q4，台驊指出，整體航運產業同時需面臨包含美東勞資協商、聯準會降息、美國大選及地緣政治風險持續等諸多外在變數挑戰，海運市場展開冬令計劃，包含十一黃金周運力縮減及空白航班等措施，對運力採行主動控制有助於持穩近期持續下行的運價走勢；空運則預計在年底感恩節與聖誕節等購物旺季效應下，電商、消費性電子等運力需求上升，在運價維持高水位下，可望樂觀看待營運表現。

中菲行指出，紅海問題無解、俄烏戰爭持續，美國9月降息的期待及11月大選，加上美東碼頭工會的談判及以巴衝突危機，都使運輸市場面臨挑戰；空運市場因電商商品、AI相關產品、消費電子產品上市及海運轉空運，持續帶動需求高漲；海運市場則因船公司提供大量加班船造成載運量增加、加上旺季提前結束而運價下調，中菲行持續優化服務效率並創造效益，營業額可持續成長。