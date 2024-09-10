MSC與馬士基拆夥左右逢源　越太平洋航線將與以星航運合作

▲以星航運將與MSC在越太平洋航線進行艙位互換與艙位共享合作。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

貨櫃船運市場龍頭中海航運(MSC)明年2月將與馬士基航運拆夥，擁有獨立身分，昨(9)日下午先是陽明海運所屬，更名後的Premier Alliance，宣布於亞洲往返歐洲9條航線展開互換艙位合作，緊接著以色列以星航運(ZIM)在網站上宣布，將與MSC將在6條亞洲-美國東海岸和亞洲-美國海灣航線進行三年運營合作。

相關合作案預計明年2月展開，但有待監管部門的批准和備案。以星表示，與MSC的合作協定，主要目的是讓ZIM能夠為客戶提供廣泛的港口覆蓋，進一步提高服務品質，並實現顯著的運營效率。

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ZIM總裁兼執行長Eli Glickman表示，這項重要的合作反映了ZIM致力於為客戶提供出色的運輸解決方案，並採取持續的積極措施來提高航運網路的效率。這是公司船隊更新計劃的直接結果，它大大增強了以星的競爭地位，特別是在亞洲到美國東海岸的貿易。

以星過去就曾與MSC與馬士基合組的2M聯盟合作，以星指出，兩公司對脫碳的關注一致，公司的LNG動力船，是第一家將液化天然氣動力船引入亞洲到美國東海岸航線的運送人，目前提供兩項完全由這些綠色船舶運營的服務，使得以星在這一戰略貿易中具有獨特的競爭地位。

ZIM和MSC之間的三年協定包括艙位交換和船舶共享協定。合作範圍包括6條航線，在亞洲與美國東海岸、墨西哥西海岸、加勒比海港口和美國墨西哥灣港口之間有著廣泛的聯繫。

以星航運還將繼續與MSC簽訂太平洋西北地區 (PNW)的服務，另以星獨立經營兩條通往太平洋西南(PSW)的服務：ZEX和ZX2，提供從越南和中國到美國西海岸的運務。

ZIM（NYSE：ZIM）於 1945 年在以色列成立，是一家領先的全球集裝箱班輪航運公司，業務遍及 90 多個國家/地區，為全球 300 多個港口的約 33,000 名客戶提供服務。以星利用數位化戰略和對ESG價值觀的承諾，為客戶提供創新的海運和物流服務以及卓越的客戶體驗。以星航運的差異化全球利基戰略基於敏捷的車隊管理和部署，涵蓋主要貿易路線，重點是公司擁有競爭優勢的特定市場。有關 ZIM 的更多資訊，請訪問 www.ZIM.com。