獨／競國台灣廠今年底關閉　公司：410名員工拚最後轉機

▲PCB廠競國傳出將在12月前關台灣廠。（圖／翻攝自官網）

記者陳瑩欣、楊絡懸／台北報導

PCB廠競國（6108）傳出將在12月前關台灣廠，並預告將轉移生產。對此，競國財務長蔡政宏10日證實，目前正在慢慢處理產品中，端看整體產品情況，不能生產的會停、或轉到中國大陸去，此外，也會有資遣行為，屆時也會看法規要求。

競國財務長蔡政宏向《ETtoday新聞雲》表示，目前在慢慢處理產品中，不能生產的會停，有一些會轉到中國大陸去，目前台灣廠400人，如果最後評估台灣沒有生產效益，生產線停止將會有資遣行為，但會看整體產品情況逐月檢討，多出的人力調整也會看狀況，「如果資遣人數太多我們還是會看法規要求。」

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「這是第一次重大轉變。」蔡政宏表示，競國以消費性電子為主，已撐了2、3年沒有好轉，若景氣快速回升會持續生產，目前處於且戰且走的狀態，不具生產效力還是要整理。

競國目前中國大陸廠員工人數1807人，台灣廠目前410人，泰國廠9月底交割，當地1100名員工已進行調整。

另外，競國日前出售泰國廠，交割款2.787億人民幣，預計9月底入帳。

根據競國關廠通知書內容，「公司長久以來深耕於PCB等產品的生產製造，品質亦為大家認可但隨著國際情勢與貴金屬價格不斷上漲，整體市場環境不佳，原物料成本變化巨大造成本公司生產營運艱難，經過整體考量市場狀況及內部調整，故決定於2024年12月底前停止台灣廠生產。特此通告！最後接單日期2024年10月31日，最後出貨日期2024年12月25日。」