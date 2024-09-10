六方科拉第八根漲停　股價飆上217.5元新高

▲六方科總經理葛仲林（左）及董事長盧經緯（右）。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

汽車工業股六方科-KY（4569）跨足新產品領域化身妖股，近日連拉漲停，今日更拉出第八根漲停，股價來到217.5元，不過未能鎖住，已兩度拉回，不過仍有半根以上漲幅，波段已漲110％。

六方科-KY是一家位於精密金屬零件產業鏈中游的OEM製造商，主要產品包括車削、銑削和沖壓三大類，其產品應用範圍廣泛，包括汽車、工業應用、3C電子和醫療等四大市場，六方科-KY除了在原本的車用、雷射應用、科學研究和醫療領域應用追求成長外，隨著節能減碳意識抬頭和人工智慧的興起，積極布局散熱、半導體、運動、無人機及工業自動化眾多市場。此舉有效提升了六方科-KY的業務範圍，有利於未來的業務發展。

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根據六方科-KY的營運實績，2024年上半年度的營收為6.83億元，在景氣回溫帶動及美元高利率影響下，毛利率、營益率及稅後淨利率分別為23.44%、8.79%及22.90%，每股盈餘為5.05元。與去年同期（2023年H1）的20.31%、6.86%及13.13%相較，呈現三率三升，顯示六方科-KY受去年工業和汽車類客戶庫存調整及新產品開發進度放緩的影響減弱，已明顯自谷底重新回到成長軌道。

放眼未來，六方科-KY預計2024年下半年營運狀況將比上半年明顯增溫。除了現有工業類客戶重新恢復拉貨外，並且與汽車類客戶配合開發之新產品零件將隨著新型號的銷售而放量。另外，由於中美政治角力不斷升級，地緣風險明顯增加，許多歐美廠商加快了對中國的去中國化步伐。

六方科-KY作為精密工業重鎮的泰國，具備完整的電動車、工業類產品和3C電子供應鏈，吸引著歐美廠商轉向泰國，另隨著AI熱潮，散熱、半導體及光通訊等新產品需求增加，相關供應鏈也逐步移轉至泰國，因此，公司預測明年的營運績效和業績增長將值得期待。

在六方科-KY的產品布局和營運發展策略持續發酵的情況下，將持續為該公司注入新的成長動力。而為應對未來的產能不足問題，六方科-KY已經開始自地委建新廠房，預計於今年第四季完工後開始裝設生產線。總體而言，展望未來，六方科-KY的整體營運成長可期。

