AIoT Taiwan無人機專區　10月全新啟航助業者拓展國際市場

▲圖為日前貿協舉辦無人機媒體交流見面會上，雷虎科技技術長楊富森(右)向貿協董事長黃志芳(左)介紹無人直升機。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

今年的「AIoT Taiwan（台灣國際人工智慧暨物聯網展) 」與嘉義縣亞洲無人機AI創新應用研發中心攜手合作，特別設立「Drone Taiwan Pavilion 壯台灣無人機專區」。展出吸引雷虎科技、中光電智能機器人、智飛科技、其昜科技、台灣希望創新等24家國內指標性無人機廠商參展，共同展示「壯台灣」的研發新實力。

該專區將於10月23日至25日在南港展覽館1館1樓J區盛大展出，外貿協會指出，台灣的無人機產業在資通訊及 AI 產業優勢加乘下，未來發展潛力無限，有望成為國際矚目的焦點。

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無人機產業發展涵蓋軍事、商業及民用等領域，並因結合AI技術而大幅改變了傳統的使用模式。在軍事領域，雷虎科技開發的無人直升機群飛系統，能在戰爭期間確保通訊設備遭受破壞時，仍維持訊號暢通。

商業應用方面，台灣希望創新的無人機結合 AI 偵測技術，可執行橋梁巡檢、太陽能面板檢測及智慧交通監控等任務；智飛科技利用 AI 整合影像辨識技術，對環境監控和災害範圍進行精準評估；民用市場方面，新樂飛無人機持續開發高酬載物流運輸機型，致力於提供全球無人機應用解決方案。

根據全球無人機專業研究機構DII預測，2030 年全球對無人機的需求將達到558億美元。隨著美國和歐盟等國對「非紅供應鏈」無人機需求增加，及受烏俄戰爭的影響，台灣的無人機產業迎來前所未有的機會。

政府對此高度重視，賴清德總統訂下目標，期望2030年國內軍用無人機產值達新台幣400億元，成為國內產業發展的重點。而今年參展的智飛科技和中光電智能機器人在國防部軍用商規無人機採購項目中大有斬獲，也將展示最新的研發技術。

「壯台灣無人機專區」將於「台灣國際人工智慧暨物聯網展（AIoT Taiwan）」期間與適逢 50 週年的「台北國際電子產業科技展(TAITRONICS)」共同展出。今年度展覽以「AInnovation Now」為主軸，聚焦「AI物聯應用」、「低軌衛星」、「新創動能」和「無人飛行器」四大主題。

除了豐富多元的展覽內容外，更有一系列精彩的周邊活動，如AIoT Forum、電子產業採購洽談會、新創Big Bang Meet Up demo、主題研討會及分享會等，歡迎國內外業者共襄盛舉，更多展覽訊息可至https://www.taitronics.tw/zh-tw/index.html查詢。