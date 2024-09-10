中鋼人事案確定了！　董事長黃建智、總經理陳守道接任

▲中鋼執行副總經理黃建智將接任中鋼董事長。（圖／ETtoday資料照）

記者楊絡懸／台北報導

中鋼（2002）10日上午召開臨時董事會，通過人事任命案，中鋼新任董事長由原執行副總經理黃建智接任，總經理由原生產副總經理陳守道接任，執行副總經理則由原技術副總經理鄭際昭接任。

中鋼董事會也調整部分經理人職務案，包括技術副總經理鄭際昭升任執行副總經理，所遺職缺由技術助理副總經理劉宏義升任；工程副總經理陳瑞騰因另有任用，所遺職缺由前生產助理副總經理（現任中鴻鋼鐵董事長）曾貴松升任；生產副總經理陳守道升任總經理，所遺職缺由生產助理副總經理周文賢升任。

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另外，中鋼董事會也通過，企劃副總經理陳冠富擔任公司治理主管；資訊安全長由執行副總經理鄭際昭擔任，職務也於9月10日起生效。

中鋼前董事長翁朝棟今年5月申請退休獲准，由原總經理王錫欽暫代董事長一職，卻未見董事會處理代理董事長真除案；今年67歲的王錫欽已在中鋼服務長達43年，擔任總經理滿5年，寫信向經濟部長郭智輝表達退休意願。

在人事案之前，有消息指出，即將退休的王錫欽日前參加中能離岸風場典禮，就稱這場典禮將是「職涯的句點」，雖然高層有意借重他於風電的專長續任中鋼旗下中能發電董事長一職，他仍「全身而退」，退休後也不在中鋼子公司擔任任何職務。