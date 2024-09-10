被網友說英文不順　張國煒：不是要當英文老師

▲星宇航空董事長張國煒。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

星宇航空（2646）攜手瑞士腕錶品牌百年靈推出航空系聯名精品腕錶，星宇航空董事長張國煒近期在社群軟體Thread上回文引發網友熱議，他表示，自己平常不太有時間用這些東西，有人告訴他才會回一下；至於被說英文不順，他則認為見仁見智、不要造成誤會就好，「我也不是要當英文老師。」

張國煒表示，「我基本上我不太上Thread啦，那個基本上是因為在某種程度人家跟我講，所以我才上去，平常沒有在用，我哪有那麼多時間上這些東西，通常都是有人跟我講，那我就會上去回一下。」

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有網友在Thread上說，「搭過一次K董開飛機，降落蠻穩的，但是唸英文的注意事項就......不是很順。」張國煒也親自回覆說「哈哈，我本來就是台灣死孩仔，英文不是我的強項。拍謝啦。」不過他今天用英文與百年靈執行長喬治柯恩對談，他說，「我英文好不好，我個人認為英文是個溝通的工具，重點是大家聽得懂就最重要，因為我們也不是要當英文老師嘛。那麼好其實坦白講，對我來講，那個不是我的職業啦。」

張國煒說，「你說我英文好不好？就見仁見智吧，那我們本來就是台灣人，英文沒有講得那麼道地，基本上，外國人也是都可以接受的，所以我覺得不用在這個議題上特別再去琢磨，語言就是個溝通的工具，我們生長在台灣也有很多人不會講閩南話，讓大家了解你的語意這個才是最重要的。」