14家金控前8月獲利一表看！大賺4642億年增5成　富邦金稱冠

▲富邦金外觀。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

14家金控8月獲利全數出爐，《ETtoday新聞雲》統計發現，14家金控今年前8月稅後純益高達4642億元，較去年同期大增1527.39億元、年增率49.04%，其中以富邦金（2881）前8月每股稅後純益（EPS）達8.43元表現最佳，穩坐金控獲利王。

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富邦金自結8月稅後純益55.3億元；累計今年前8月合併稅前盈餘1260.3億元、稅後純益1133.3億元，EPS為8.43元，獲利創下歷年同期次高。若以年增率來看，富邦金、國泰金（2882）前8月稅後純益皆較去年同期大增逾8成，也是「唯二」EPS超過6元以上的金控。

富邦金指出，子公司台北富邦銀行、富邦證券單月及累計前8月獲利皆創下歷年同期新高。其中，富邦人壽2024年8月稅後淨利為23.6億元，累計稅後淨利為745.5億元，較去年同期成長91%，創下歷年前8月第3高紀錄。

富邦人壽8月主要投資收益來源主係國內外股票及基金資本利得、利息收入及股利收入。富邦人壽保持穩健的投資布局，並動態調整避險部位，以有效管理匯兌風險。股市方面，8月份富邦人壽持續密切關注市場波動情況，伺機實現資本利得，再加上現金股息入帳挹注投資收益。

債市方面，美國通膨降溫，8月份公債利率回落，富邦人壽自今年5月起，已把握利率高檔時機，持續增加債券部位，以提升經常性收益。匯市方面市場對於9月聯準會降息之寬鬆預期促使美元走跌，導致美元兌台幣單8月貶值2.73%。富邦人壽透過拉高避險比例，控管匯兌損失，應對金融市場波動。

富邦人壽個體累計前8月初年度保費收入(First Year Premium)達753億元，較去年同期成長15%，總保費收入(Total Premium)達2335億元，較去年同期成長9%，預估皆排名業界第二；單8月初年度保費107億元，較去年同期成長29%，總保費收入272億元，預估皆排名業界第二；富邦人壽受惠分期繳及保障型商品銷售提升，累計前8月初年度等價保費收入(FYPE)達342億元，較去年同期成長30%，累計前8月個人健康及傷害險亦較去年同期成長64%，表現優異。8月底淨值比率逾10%，RBC超過350%，整體資本水準維持良好。

台北富邦銀行2024年8月稅後純益29.1億元，累計稅後淨利224.3億元，分別較去年同期成長25%、21%，續創單8月及累計前8月稅後淨利歷年新高紀錄，主要來自銀行核心業務獲利動能穩健，存放款餘額雙位數成長及淨利差提升，利息淨收益年成長11%，財富管理各項商品銷售動能上升，信用卡客戶基盤擴大，有效卡數及簽帳金額較同期成長，手續費淨收益年成長超過4成。截至8月底逾放比率為0.11%，備抵呆帳覆蓋率為1144%，維持良好資產品質。

富邦產險2024年8月稅後淨利4.0億元，累計稅後淨利31.9億元，保險本業收入穩健。8月整體簽單保費48.4億元，較去年同期成長9%。企業保險簽單保費較去年同期成長13%，其中工程險因積極爭取綠能保險及公共工程等業務，單月簽單保費成長29%。累計前8月簽單保費收入445.5億元，年成長12%，簽單市佔率24.3%，維穩市場龍頭地位。富邦產險持續加速數位轉型，致力發展保險科技，提供企業客戶優質服務體驗，近期獲經濟部智慧財產局頒發「企業保險智能規劃系統及方法」發明專利，累計共取得38項專利，為業界第一。

富邦證券2024年8月稅後淨利7.9億元，累計稅後淨利75.1億元，較去年同期成長46%，受惠今年整體台股量能熱絡帶動，台股日均值累計前8月逾5,500億元，8月底台股加權指數收22,268點，較去年底漲升4,338點，各主要業務獲利皆較去年同期顯著成長，持續創下單8月及累計前8月稅後淨利歷年新高紀錄。

