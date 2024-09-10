大車隊8月合併營收年增8%　面對UBER競爭將有連串活動　

▲台灣大車隊55688 APP用戶數規模達720萬。（圖／55688提供）

記者張佩芬／台北報導

大車隊(2640)8月份營收2.48億元，年增8%；累計1月至8月合併營收為19.7億元，年增7.4%，持續穩健成長，不過面對UBER計程車強打行銷廣告，大車隊方面表示公司方面會有連串亮點行動，但目前還不能公開。

今年2月中和泰集團自建計程車車隊yoxi宣布正式結盟UBER，使得雙方計程車總登錄數估計將突破2萬輛，近期UBER計程車在的電視上密集播放動力火車拍的行銷廣告，被視為是挑戰大車隊龍頭地位的具體行動之一。

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大車隊表示，公司累計1月至8月營收達19.7億元，年增7.4%，營運動能持續穩健成長，集團持續專注創新服務及數位科技發展，司機總數26,000人以上，市占率達28%，同時55688 APP用戶數規模達720萬，加上不斷升級用戶叫車及生活服務需求，資訊媒合服務與生活媒合服務營收皆持續穩健成長。

每年9月是全國交通安全月，55688集團長期關注交通安全議題，積極響應政府與NPO組織舉辦之道安活動。集團旗下台灣大車隊、55688 iLINK與55688代駕共同響應交通部交通安全月記者會，一同宣導「車輛慢看停、行人安全行」，呼籲社會一起重視交通安全、建立守法觀念與停讓文化。

此外、8月22日於北市府舉辦盛大的「2024 我宣誓2.0 暨青年機車安全記者會」，與台北市蔣萬安市長一同宣誓、將推行多年的「不酒駕，我行」活動，其中「不酒駕」將響應臺北市交通安全年，加強守護年輕世代行車安全。

55688 iLINK執行副總林念霆表示，iLINK快送提供宅配物流以及快遞服務，滿足社區的民生基本需求，接軌社區型新零售經濟，做為具代表性的本土機車快遞品牌，遵守交通法規、維護健全的交通環境是iLINK責無旁貸的任務，期許藉由參與交通部與北市府的道安倡議活動，一同全面性守護社會安全、道路安全。

即日起至9月底，使用55688 APP點選「衣物送洗」預約「超商送洗」，輸入序號「24911」享55688潔衣家整袋衣物洗滌9折，每件最低只要50元；使用APP的「代駕服務」，選擇「付款與優惠」並輸入優惠碼「2409DD」，可現領55688代駕金100元；至55688生活大管家官網，預約居家清潔服務可享89折優惠；全球快遞推新客優惠活動，即日起至9月30日，新客戶使用全球快遞宅配服務後，至官網填寫問卷最多可拿300元台灣大車隊搭車金。