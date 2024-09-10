8國銀被「港商倒帳60億」踩雷　金管會證實：已獲報重大偶發

▲金管會證實，上週接獲安泰銀行通報「重大偶發事件」。（圖／ETtoday資料照）



記者鄒鎮宇／綜合報導

安泰銀行（2849）主辦，聯合7家銀行、票券及壽險公司對「香港商新朗興業」進行聯貸，卻因對方無力償還而倒帳60多億元，主動通報金管會「重大偶發事件」。對此，安泰銀行表示，已向法院聲請債權進行法拍，而擔保品是台中七期的豪宅「新朗日匯」，市價90億元。

安泰銀行2020年進行統籌，與永豐銀行、新光銀行、國際票券、兆豐票券、大中票券、合庫票券及全球人壽等，共計8間金融業者，對港商新朗興業進行76億元的聯貸，擔保品為台中七期特區豪宅「新朗日匯」，因此擔保力度足夠。

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據悉，港商新朗興業持有的「新朗日匯」物件，每戶都是上百坪的高級豪宅，根據目前市場行情及實價登陸指出，上百戶的物件可達80至100億元，高於債權。

▲▼台中七期的豪宅「新朗日匯」。（圖／記者陳筱惠攝）



然而，新朗興業上周被爆出無力償還本金及利息的重大違約，剩餘金額高達60多億元。

安泰銀行等聯貸機構商量後，決定進行債權追討並申請拍賣，但仍需法院裁定；另外，安泰銀行也同步向金管會陳報「重大偶發事件」。

金管會10日表示，上週已收到銀行通報重大偶發事件，且安泰銀行指出該聯貸案在台有擔保品，非在海外踩雷，因此初估不會有重大損失。