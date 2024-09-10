雲品前8月營收寫新高　六福創2年來最佳

▲雲品溫泉酒店實施週休三日。（圖／雲品國際提供）



記者廖婕妤／台北報導

飯店股公布營收，雲品國際（2748）8月營收為1.62億元，月減4.68％、年減4.89％；累計今年前8月合併營收為15.68億元，年增7.27％，寫同期新高。六福（2705）8月營收為2.56億元，月增24.83％、年增14.41％，寫2年來新高；累計今年前8月合併營收為14.54億元，年增5.94％。

雲品表示，8月為暑假旅遊旺季，雖有部分國旅市場受出國熱潮影響，但君品酒店、雲品溫泉酒店住房表現穩定；惟整個8月份幾乎都是傳統民俗月，使得婚禮宴會場次減少，對於餐飲營收造成衰退情形。另君品酒店頤宮中餐廳在蟬聯7次的米其林三星榮譽後，持續進行內部空間裝修，在10月底前，僅開放5成的座位席次營運，致使本月份營運成長動能有所趨緩。

[廣告]請繼續往下閱讀...

展望後市，雲品指出，Q4即將邁入尾牙與年終聚餐檔期，年底大型展覽與年末企業活動隨之增加，雲品溫泉酒店亦將迎來旅遊旺季，對於旗下飯店餐飲與住房將有所助益，依據目前雲品掌握的住房與宴會訂單來看，9月及Q4將可樂觀看待，並持續衝刺下半年營收動能。

▲台北六福萬怡酒店。（圖／台北六福萬怡酒店提供）



六福表示，8月六福村主題遊樂園吸引超過9萬人次入園，年增約40%；關西六福莊規畫中庭改建讓動物更加貼近遊客，全新打造的「非洲探險遊戲島」吸引親子客群，成功帶動8月住房率近8成。此外，六福萬怡8月推出貓狗月住房專案，餐飲更掌握特定節日推出相關優惠，成功帶動營收表現，今年六福萬怡表現不俗，累計至8月份營收總計6.25億元，較去年同期成長約16.8%。

展望後市，六福指出，9月六福村主題遊樂園打造年度全台最大萬聖慶典「墓碑鎮-人偶墳場」主題，可望再吸人潮；六福萬怡9月除半導體展外，更積極與北流合作潮台北等大型活動合作，加上中秋節、重陽節等節慶吸客積極爭取國旅營收。下半年聚餐及出遊需求強勁，大型展會及活動不斷，加上年底尾牙旺季到來，都將持續帶動營運表現挹注營收。