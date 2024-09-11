競國台灣廠熄燈「股價墜跌停」！PCB族群小漲　有1檔紅燈高掛

▲台股11日開盤指數為21,089.18點，上漲25.1點。（圖／ETtoday資料照）

記者楊絡懸／台北報導

台股11日開盤指數為21,089.18點，上漲25.1點。PCB廠競國（6108）因傳出今年台灣廠將熄燈，410名員工可能將面臨資遣，消息一出，股價開低下跌逾9%，並墜至跌停，成交量達5千張。

PCB供應鏈受旺季拉貨，觀察PCB相關族群走勢，包括臻鼎-KY（4958）、華通（2313）、聯茂（6213）、台燿（6274）、台虹（8039）、欣興（3037）、銘旺科（2429）、金像電（2368）漲幅皆近1%後震盪。

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值得注意的是，原為PCB廠的合正（5381）併購重型電機設備後轉型，營運明顯改善，8月營收3.27億元，月增302.81%，年增1192.65%；累計今年前8個月營收16.28億元，年增85.3%。激勵股價一開盤直攻漲停，鎖在27.95元。

競國日前出售泰國廠，對PCB產業投下震撼彈，此次從記憶體模組廠流出一張停產通知，再度震撼業界。競國通知指出，請客戶規劃移轉生產，並預告最後接單日期為10月31日，最後出貨日期12月25日。

對於競國關廠計畫，競國財務長蔡政宏說明，因原物料成本上漲，公司目前決定將占營收35%的鍍金產品（占競國個體營收35%，占合併營收10%），預計於今年10月31日停止接單，並於12月25日停止生產，其餘產品將檢視獲利情況，若不具生產效益，將評估轉往中國大陸廠生產的可行性。

蔡政宏說，未來台灣廠產線的生產計畫，將審慎評估後決定。後續有關公司營運政策，如有重大變動，將由董事會討論決議後，另行公告。