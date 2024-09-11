戴爾今年將繼續裁員！PC需求低迷　AI伺服器「成本壓力大」

▲戴爾（Dell）認為個人電腦（PC）需求尚未復甦，今年將繼續裁員。（圖／路透）

記者楊絡懸／台北報導

美國老牌電腦品牌及伺服器製造商戴爾科技（Dell Technologies）表示，由於個人電腦（PC）需求尚未復甦，以及AI升級的伺服器銷售利潤尚不如其他產品，為了控制成本，今年將繼續裁員。

根據彭博報導，戴爾表示，對於限制外部招聘、職位重組等措施，將導致公司在截至2025年2月會計年度內持續減少整體員工數量。事實上，戴爾正專注於擴展銷售高性能AI伺服器的業務，新的成長亮點受投資人關注，帶動戴爾股價今年上漲39%，並將於9月列入標準普爾500指數。

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即使如此，市場仍擔心戴爾、美超微（Super Micro）及惠普（HP）的獲利能力，因為這些公司推出的AI伺服器，需要由輝達（NVIDIA）製造昂貴的晶片。戴爾日前就在最新季報指出，AI伺服器組合的銷售占比增加侵蝕了利潤率，但與上一季度相比，利潤也有所提高。

戴爾的PC銷售業務廣為人知，但在歷經2年低迷後，並沒有如預期那般復甦，戴爾8月30日報告第二季營收124億美元（約新台幣3,990億元），比去年同期下降4%，略低於預期；商用PC營收持平，消費者PC營收則年減22%。

戴爾在9月10日的一份監管文件中表示，公司仍致力於業務轉型計畫中協調，進行嚴格的成本管理，並將繼續採取措施來降低成本。戴爾今年2月表示，公司在全球約有12萬名全職員工，6月啟動裁員，主要是銷售部門裁員，但並未透露受影響的員工數量；此外，戴爾單季支付遣散費用已支付3.28億美元（約新台幣105.5億元）。