全盈+PAY首創「電支薪轉」！聯手104企業大師　一次解決人資痛點

▲全盈支付「電支薪轉」直接解決小微型企業薪轉撥薪痛點。（圖／全盈支付提供）

記者楊絡懸／台北報導

全家旗下電子支付全盈+PAY去年首創「電支薪轉」獨家服務，進一步聯手104企業大師雲端人資管理系統，幫助小微型企業提高人資管理效率、減輕人事繁瑣作業，不僅企業主可運用「企業薪轉」與「人事整合」兩大服務，企業員工更可用全盈+PAY電支帳戶進行股票、基金申購扣款的「資金理財」。

全盈支付表示，「電支薪轉」是運用電子支付帳戶作為企業員工薪轉帳戶，並具備「無員工數門檻、2步驟預約撥薪、3分鐘快速開戶」特色，業主僅需透過全盈+PAY申辦，即可使用現有公司帳戶發薪，不需再跑實體銀行開立企業撥款專戶，儼然化身全台中小企業撥薪利器。

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全盈支付的「電支薪轉」服務上線屆滿1年，目前已有逾30家連鎖品牌加盟門市及獨立商戶使用全盈+PAY薪資代發服務。

此外，全盈支付也宣布，今年底前，企業主申請104企業大師專屬方案、申請全盈+PAY「電支薪轉」薪資代發服務，並完成首次撥薪，即可依實際撥薪人數，獲得每1人50元的104企業大師折抵金。

全盈支付表示，因應數位轉型趨勢，多數企業正面臨數位化的挑戰，尤以人事智能管理是許多小微型企業轉型遇到的第一道關卡，全盈+PAY去年推出的「電支薪轉」服務，鎖定零售及小型餐飲業等派遣型業態企業，即是因應小微型企業時常因員工人數低於銀行薪轉戶申請門檻而衍生的創新服務，直接解決小微型企業薪轉撥薪痛點。

全盈支付總經理劉美玲表示，數位浪潮帶動電子支付產業迅速發展，今年台灣電子支付使用人數年增20%，經營重點也從擴大用戶規模轉向深度會員經營和建構支付生態圈。

劉美玲強調，獨特、具市場差異的數位金融服務是各家電子支付搶攻的關鍵戰場，為了有效提高競爭優勢及用戶黏著度，全盈+PAY發揮金融影響力，打造獨家或創新多元金融商品與服務，並且透過電子支付代發薪資，觸及拓展薪轉戶的小微型企業，並結合投資平台，活化電子支付金流，開創互利、多贏金融生態圈。

104人資學院總經理花梓馨表示，目前已有近70%企業使用數位系統進行人資作業，其中，有逾4,000家企業、超過10萬名員工都在使用104企業大師，此次與全盈支付合作串聯，將提供高效人事管理數位服務，支援業態多元。

舉例而言，花梓馨說，企業主透過全盈+PAY「電支薪轉」服務代發薪資，加上系統內建的人事、出勤、薪酬報表視覺化分析，更可幫助企業快速掌握人力發展與管理關鍵因素，有效提升整體運營效率。

此外，花梓馨也指出，系統面對勞務相關法令變動，會自動偵測提醒，相當智能，再搭配ESG永續發展，各式表單雲端化，擺脫紙本以打造更有效率管理。