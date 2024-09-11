新新併換股比例調整！　新光金董事「2保留、2反對」

▲左起台新金財務長賴昭吟、台新金總經理林維俊、新光金總經理陳恩光於證交所召開換股比例調整記者會。（圖／記者呂佳賢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

新光金（2888）、台新金（28887）董事會決議通過換股比例調整，以1股新光金換0.672股再加0.175股辛種特別股，換算新光金換股價拉升至14.18元，較原先訂價高出25%。台新金董事全數通過，不過新光金總經理陳恩光表示，新光金15席董事全數表態，其中11席董事同意、2席保留但有2席反對。

台新金總經理林維俊表示，這次董事會決議，由原先1股新光金換0.6022股台新金，大幅調高為1股新光金換0.672股再加0.175股辛種特別股。以今日台新金收盤價18.8元換算，每股換股價格相當於14.18元，較原訂價格調高25%、也較新光金今日收盤價13.5元高出5%。

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陳恩光表示，因為董事對於債信型態、類現金的特別股持有不同意見，過去台新金對發放股息態度不錯，目前沒有盈餘可能還要累積，「他們認為沒到十全十分，有這樣的顧慮。」

林維俊強調，台新金的數字和中信金的數字比，並不是很對等比較，台新金經過2年努力，有做盡職調查，經過縝密計算才達這個數字。目前法令上對公開收購規定寬鬆，只要喊一個價格就通過。

林維俊同時指出，中信金的公開收購能不能核准是未知數，是個不確定性的因素、開價是不是為了擾亂市場、他們公開收購比例是51%，台新金是100%的股東。