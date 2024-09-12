超大油輪目前日租不到3萬美元但Q4估逾倍數漲　新興航運大利多

▲克拉克森估超大型油輪第四季運價將逾倍數翻漲。（圖／新興提供）

記者張佩芬／台北報導

原油跌至近3年新低，超大型油輪(VLCC)現貨市場日租也跌到3萬美元以下，但因VLCC現有艘數有限，克拉克森證券根據第四季原油生產商產能預定數字，估計今年第四季VLCC日租會漲到6至8萬美元，對於國內有3艘VLCC在現貨市場的新興航運(2605)將是一大利多。

目前VLCC新船訂單量只有71艘，今年下半年僅有一艘交付，明年也僅有5艘，市場運力要到2026年和2027年才會出現顯著增長。克拉克森證券的分析師在最新發佈的市場週報中分析，2025年VLCC船舶運力短缺將把運費推至一倍以上。

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目前受季節性波動，VLCC運價達今年以來最低點，上週五，據波羅的海交易所數據顯示，VLCC的平均租船費率下跌至每日26,257美元，而在8月19日，日租曾經達到38,700美元的月高點。

根據國際能源署(IEA)預測，美國原油產量將從2024年的1320萬桶/天，增加到2025年的1360萬桶/天。 而巴西、加拿大、圭亞那和挪威明年的總產量可能會增長100萬桶/日。

克拉克森證券指出，西部原油產量的增加將令船舶供應變得緊張。以Frode Morkedal為首的克拉克森分析師分析，與7月至9月相比，在今年第四季度，原油生產商預計將每日多生產60萬桶。

以出口距離平均1萬海里計算，每天每增加100萬桶的產量就需要額外的39艘VLCC。因此，克拉克森證券預計2024年下半年船舶使用量將增加3%，有可能在最後三個月將VLCC即期費率推高至每天6萬至8萬美元之間。

目前國內僅新興航運有3艘VLCC在現貨市場營運，船隻是加入聯營池(POOL)，該聯營池估計第三季平均日租收入是4.3萬美元，第四季是4.5萬美元，新興的VLCC成本價約2.5萬美元。以克拉克森的預估，新興所屬聯營池可以做到更高的價錢。

新興今年上半年合併營收為22.88億元，年增18.65％，稅後淨利為10.54億元，年增363.7％，EPS為1.8元，其中包括「衡山輪」以2165萬美元出售，為公司帶來了870萬美元的利潤，對每股盈餘的貢獻為新台幣0.47元；另有SNC以5170萬美元回購了原本出租的VLCC「瑞春輪」，為公司帶來了230萬美元獲利，每股盈餘的貢獻為新台幣0.13元。

新興近日在法說會上指出，公司資產負債率從今年第一季度的24.86%，下降到第二季度的20.95%。

由於VLCC與散裝船供給不足，新興本身相當看好後市，尤其是西非幾內亞的西芒杜，預計每年將生產高達1.2億噸高品位鐵礦石，約佔全

球鐵礦石供應量的7%至10%。共同開發西芒杜的Simfer公司，85%股份由澳洲力拓(53%)和中國中鋁鐵礦(47%)共同持有，礦區首次生產預計將於2025年進行，在30個月內增加，年化產能將達到每年6000萬噸。