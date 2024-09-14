黃仁勳一席話！三星爭食台積電AI晶片訂單　韓媒吐槽「很難」

▲南韓三星。（圖／路透社）

記者高兆麟／綜合報導

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳本周在高盛集團舉辦的技術會議時大讚台積電（2330）代工品質，但不排除也會啟用其他供應商，韓媒《The Korea Times》直言，三星的代工廠正在努力提高其製造良率，但這數字的改善速度並沒有三星希望的那麼快，在這種背景下，三星似乎很難獲得代工訂單。

綜合外電報導，黃仁勳技術會議時表示，市場對包含Blackwell在內 輝達產品的需求非常強勁，他還提到輝達在生產晶片方面非常依賴台積電，因為台積電在該領域內遙遙領先，「台積電的靈敏度，以及回應我們需求的能力令人難以置信。我們選擇他們是因為他們確實出色」，但黃仁勳也表示，「如果有必要，我們當然也可以啟用其他供應商」。

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黃仁勳「也會找其他供應商」的言論一出，讓多家韓媒包括《韓聯社》、《Hankyung》等都表示，目前能夠生產輝達最新晶片的公司只有台積電和三星，市場認為黃仁勳有意將AI晶片的生產委託給三星，三星似乎勢在必得。

《The Korea Times》稱，去年三星代工廠獲得了輝達 2020 年汽車用 Tegra 和 RTX-3000 圖形處理單元 (GPU) 等 8 奈米晶片的訂單，但對於Blackwell則需要更先進的製造流程。

《The Korea Times》報導表示，三星的代工廠一直在努力應對 3 奈米製程良率問題，直到今年第一季才一直保持在個位數，導致其自家 Exynos 2500 晶片組的工程樣品供應延遲。

韓國當地分析家認為，三星第二季的良率已提高至近20%，但這仍不足以實現量產，而量產需要至少60%的良率，在這種背景下，三星似乎很難獲得代工訂單。

報導也說，一位半導體產業官員表示，「三星代工廠累計虧損的核心原因之一是良率低，該公司成功穩定了 4 奈米製程的良率，但在更先進的製程中尚未做到這一點，例如第二代 3 奈米或 2 奈米製程。」

三星並未揭露其代工業務的單獨收益，但市場觀察人士估計，該公司今年上半年蒙受了約 1.5 兆韓元（11.2 億美元）的營運虧損。

