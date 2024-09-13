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志信上半年獲利翻2倍　美麗信花園酒店住房率92％破開館來表現

▲志信總經理兼發言人陳秀奇。（圖／記者廖婕妤翻攝）

▲志信總經理兼發言人陳秀奇。（圖／記者廖婕妤翻攝）

記者廖婕妤／台北報導

志信（2611）今日舉行法說會，總經理陳秀奇指出，上半年獲利年增超過2倍，公司主要以運輸事業為主，並橫跨觀光休閒及營建業，今年上半年旗下美麗信花園酒店住房率已達92.28％高水準，並打破開館以來表現；營建事業的「志信耘豊」案則預計明年底完工，並持續朝危老都更案多元發展。

志信今年上半年合併營收為3.32億元，年增15％，稅後淨利為2.85億元，年增278％，EPS為1.51元。今年8月營收為5727.7萬元，年增7.72％；累計今年前8月合併營收為4.47億元，年增12.95％。

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志信主要有3大事業版圖，主要以貨櫃運輸為主，事業範疇橫跨營建、觀光休閒，今年上半年運輸收入為1.68億元，佔營收50.59％，餐旅收入為1.58億元，佔營收47.67％，其他收入為579.4萬元，佔營收1.74％。

在運輸方面，業務服務包括全省的長途轉運，在北中南區都設有運輸據點，提供基隆、桃園、台中、高雄等地區之間的長途貨櫃拖運，船邊拖運方面則提供船邊及內陸貨櫃場間的貨櫃拖運，另還有油槽櫃拖運等運輸服務。

營建事業部分，致力於廠辦、商產及住宅大樓的開發、規劃及興建，主要經營區域為大台北地區、台中及新竹。

觀光事業則包括美麗信花園酒店及美麗灣度假村，提供多元化的服務設施，並深受國內外商旅及消費者的喜愛，其中，美麗信花園酒店去年全年度住房率達73％，今年上半年住房率已達高水準，且打破開館以來營運表現。

展望未來，陳秀奇表示，將以聯盟或整合方式持續擴展運輸業務，以鞏固現有客戶關係，並穩定營運收入，同時，積極擴展物流商品與冷凍櫃周邊等新形態運輸機會。

陳秀奇指出，營建開發方面，現階段有興建中的苗栗竹南「志信耘豊」案，預計明年底完工，未來將朝多元發展，如危老都更建築，打造受好評的住宅；觀光休閒旅遊方面，美麗信花園酒店將持續深化品牌價值，布局休閒與文旅產業，以達高營運及獲利績效。

關鍵字： 志信美麗信花園酒店

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