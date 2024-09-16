紡織廠「大同染整」關廠大量解僱員工　勞動部3點回應

▲桃園大同染整公司將關廠，員工要求補償。（圖／翻攝自桃園市產業總工會）



記者廖婕妤／台北報導

桃園紡織廠「大同染整」近日突然宣布將在10月關廠，上百名員工瞬間失業，氣憤指控公司違反勞基法，對此，勞動部今（16）日提出3點回應。

大同染整位於桃園市蘆竹區，1972年成立至今已有52年，資本額達到2.8億元，原本以為公司發展相當穩定，不料大同染整8月底突然向桃園勞動局提出大量解僱計畫，並宣布將在60日後（10／29）關廠歇業，預計解雇本國勞工81人及外籍移工60人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

勞動部表示，本案發生後，勞動部持續與桃園勞工局保持聯繫，勞工局表示，工會會員目前多為移工，勞資雙方於9／12調解時，已針對未納入大量解僱計劃書計算之移工部分進行討論，公司並已同意移工與本勞一同協商權益處理，目前已訂於9／20第二次調解，期能達成協議，勞工局將會協助勞資雙方透過協商達成共識。

勞動部指出，有關大保法排除就服法46條定期契約移工計入，考量移工為補充性質且契約屆期或中斷就服法設有轉換雇主相關機制，對其工作權有其他保障方式，至於實際上有轉換困難或要求協助提供工作機會，勞動部勞動力發展署均會予以協助。

勞動部也呼籲，公司除應依法給予離退員工相關給付外，應本著體恤勞工多年貢獻，積極與工會研商從優的給付條件，同時協助有意繼續工作之勞工轉業至關係企業或它公司，讓爭議儘速落幕。本案如有遭積欠工資或資遣費勞工，可向勞動部申請法律扶助，透過訴訟保障勞動相關權益。