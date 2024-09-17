中秋過後「台股上漲機率高」　但全球央行政策仍會左右投資情緒

▲台股近期成交金額持續量縮。（圖／ETtoday資料照）

記者楊絡懸／台北報導

台股16日挑戰月線位置，但因買方信心不足，成交金額持續量縮。PGIM保德信店頭市場基金經理人廖炳焜指出，台股短均線開始向上翻揚，技術指標對台股短多有力，且根據過往中秋假期過後一周「台股上漲機率高」，不過要注意的是，這周是全球超級央行周，包括美國、台灣、日本、英國等都將召開利率會議，將左右台股投資情緒。

市場等待美國聯邦公開市場委員會（FOMC）會議決議的降息幅度。根據市場公認「聯準會傳聲筒」《華爾街日報》記者蒂米羅斯（Nick Timiraos）指出，通膨持續走弱的趨勢為聯準會本周展開逐步降息鋪平道路，他定調，本周降息1碼的機率最大；另外，日央的利率政策也將影響日圓走勢，目前市場預期持平。

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廖炳焜認為，除了降息對市場影響，台股受惠於AI帶來的全球半導體需求大增，在全球創新科技不斷推陳出新，以半導體為創新基礎的需求同步上升，讓台灣半導體供應鏈將持續受惠。

另外，Google傳出明年將行動應用處理器生產「轉單」，從三星電子轉向晶圓廠台積電（2330）的可能性愈來愈大，供應鏈消息指出，明年將發表的Google智慧型手機Pixel 10系列中，搭載的下一代處理器Tensor G5預計將採用台積電的3奈米製程生產，對於台股與相關供應鏈將為一大利多。

從基本面來看，也可見到台股的優勢，廖炳焜說明，財政部公布最新進出口數據，受惠AI、高效能運算需求，8月出口金額達436.4億美元，創歷史單月新高，年增16.8%，連續10個月正成長，且台灣前8個月對美國出口達754.5億美元，年增高達64.6%，預期到9月底可望提前打破歷年全年紀錄，同時台灣前8個月對美出超首度跨過400億美元大關。

展望後市，廖炳焜認為，看好AI、高效能運算等應用持續朝終端裝置擴散，以及國內半導體產業兼具產能與製程優勢，下半年台灣出口可望穩健成長，預估在明年輝達（NVIDIA）新一代AI晶片GB200出貨前，指數有高點可期。