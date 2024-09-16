搶親新光金失利　中信金聲明「遺憾、尊重」

▲中信金外觀。（圖／記者李毓康攝）
記者陳瑩欣／台北報導
金管會今（16）日對於中信金（2891）公開收購新光金（2888）股權一事提出緩議、不同意投資的裁決，中信金在記者會結束後不到1小時內發出聲明，表達對這些裁決感到「遺憾，尊重主管機關決議」。
中信金聲明：
有關於今（16）日金融監督管理委員會宣布中國信託金融控股公司申請投資新光金融控股公司案予以緩議，中國信託金控表示感到遺憾，尊重主管機關決議。
▲中信金外觀。（圖／記者李毓康攝）
記者陳瑩欣／台北報導
金管會今（16）日對於中信金（2891）公開收購新光金（2888）股權一事提出緩議、不同意投資的裁決，中信金在記者會結束後不到1小時內發出聲明，表達對這些裁決感到「遺憾，尊重主管機關決議」。
中信金聲明：
有關於今（16）日金融監督管理委員會宣布中國信託金融控股公司申請投資新光金融控股公司案予以緩議，中國信託金控表示感到遺憾，尊重主管機關決議。
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新光金（2888）與台新金（2887）合意併購遭遇中信金（2891）搶親，金管會副主委邱淑貞今（16）日晚間臨時召開記者會宣布政策，不准。
2024-09-16 19:04
美系外資釋出最新報告，預期IC設計廠信驊(5274)的Cupola 360出貨量明年恐下滑，更認為現在股價已經達標，是適合部分雲端半導體獲利了結的時候，因此決定調降信驊評等，由原先的「加碼」調降至「中立」，目標價由5150元下修至4765元，信驊今日股價也因此被打入跌停。
2024-09-16 13:52
桃園紡織廠「大同染整」近日突然宣布將在10月關廠，上百名員工瞬間失業，氣憤指控公司違反勞基法，對此，勞動部今（16）日提出3點回應。
2024-09-16 14:42
美國聯準會（Fed）降息與日本央行有意升息兩大因素影響，美元指數回落至100大關保衛戰；日圓今（16）日盤中匯率升破140防線，報139.96日圓，為2023年7月、逾1年來最強。
2024-09-16 14:31
為了配合防詐條例實施，數位發展部預告修訂《電信號碼申請及核配辦法》部分條文，如果電信業者違反防詐條例，將受到一定期間內號碼核配數量的限制，此外，主管機關也有權抽查特殊號碼的使用狀況，預計最快於今年底實施。
2024-09-16 14:16
勞動部今（16）日公布最新一期無薪假，實施人數共4765人，家數為276家，與上期相比增加306人、1家，勞動部表示，本期主要還是製造業增加較多，主要是受到外銷訂單減少所致；花蓮地區受到0403地震影響也讓未恢復，後續持續觀察。
2024-09-16 14:14
面板廠賣廠題材噴發，群創（3481）今（16）日盤中爆出逾17萬張大量一度亮燈漲停，最高15.6元，至收盤前半小時仍為上市公司成交量最大。
2024-09-16 13:06
儘管中秋節前夕投資市場陷入觀望，成交量持續量縮，但PCB族群仍強勢表態。律勝（3354）16日早盤直接亮燈漲停，值得注意的是，歷經關廠風波的競國（6108）上周股價暴跌後，如今也拉出一根漲停。
2024-09-16 12:14
蘋果iPhone 16系列手機13日開放預購，分析師今天推估首週末預購銷量約3700萬支、年減約12.7%，Pro機型需求低於預期，原因包括人工智慧（AI）功能未隨著新機發售同步上線、中國市場競爭激烈仍影響iPhone需求。 蘋果iPhone 16系列手機13日開放預購，分析師今天推估首週末預購銷量約3700萬支、年減約12.7%，Pro機型需求低於預期，原因包括AI功能未隨著新機發售一起上線、中國市場競爭激烈仍影響iPhone需求。
2024-09-16 11:53
今年中秋節於9月17日星期二到來，由於行政院取消連假補班制度，因此如果員工想要連續放4天長假，就必須要自行請假星期一。儘管全台勞工階級16日都必須上班，仍有企業直接宣布星期一休假，包括代工廠緯創（3231）、英業達（2356）都直接在9月16日放假，更不用另外找休假日補班。
2024-09-16 10:54
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