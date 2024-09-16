搶親新光金失利　中信金聲明「遺憾、尊重」

快訊／中信金併新光金 金管會不准

新光金（2888）與台新金（2887）合意併購遭遇中信金（2891）搶親，金管會副主委邱淑貞今（16）日晚間臨時召開記者會宣布政策，不准。

外資開槍降評！股王信驊摜跌停 一張賠47萬

美系外資釋出最新報告，預期IC設計廠信驊(5274)的Cupola 360出貨量明年恐下滑，更認為現在股價已經達標，是適合部分雲端半導體獲利了結的時候，因此決定調降信驊評等，由原先的「加碼」調降至「中立」，目標價由5150元下修至4765元，信驊今日股價也因此被打入跌停。

紡織廠「大同染整」關廠大量解僱員工 勞動部3點回應

桃園紡織廠「大同染整」近日突然宣布將在10月關廠，上百名員工瞬間失業，氣憤指控公司違反勞基法，對此，勞動部今（16）日提出3點回應。

日圓升破140防線刷1年來最強 Fed降息預期效應拉抬

美國聯準會（Fed）降息與日本央行有意升息兩大因素影響，美元指數回落至100大關保衛戰；日圓今（16）日盤中匯率升破140防線，報139.96日圓，為2023年7月、逾1年來最強。

電信業「踩紅線」將限制號碼核配 數發部也將修法獎勵防詐

為了配合防詐條例實施，數位發展部預告修訂《電信號碼申請及核配辦法》部分條文，如果電信業者違反防詐條例，將受到一定期間內號碼核配數量的限制，此外，主管機關也有權抽查特殊號碼的使用狀況，預計最快於今年底實施。

外銷訂單減少！ 無薪假增306人

勞動部今（16）日公布最新一期無薪假，實施人數共4765人，家數為276家，與上期相比增加306人、1家，勞動部表示，本期主要還是製造業增加較多，主要是受到外銷訂單減少所致；花蓮地區受到0403地震影響也讓未恢復，後續持續觀察。

群創賣廠題材噴 爆17萬張大量亮燈漲停

面板廠賣廠題材噴發，群創（3481）今（16）日盤中爆出逾17萬張大量一度亮燈漲停，最高15.6元，至收盤前半小時仍為上市公司成交量最大。

競國上周跌停「今亮燈漲停鎖死」 關廠風波更化身妖股

儘管中秋節前夕投資市場陷入觀望，成交量持續量縮，但PCB族群仍強勢表態。律勝（3354）16日早盤直接亮燈漲停，值得注意的是，歷經關廠風波的競國（6108）上周股價暴跌後，如今也拉出一根漲停。

iPhone 16預購低於預期 郭明錤點原因：AI未上線、中國競爭激烈

蘋果iPhone 16系列手機13日開放預購，分析師今天推估首週末預購銷量約3700萬支、年減約12.7%，Pro機型需求低於預期，原因包括人工智慧（AI）功能未隨著新機發售同步上線、中國市場競爭激烈仍影響iPhone需求。 蘋果iPhone 16系列手機13日開放預購，分析師今天推估首週末預購銷量約3700萬支、年減約12.7%，Pro機型需求低於預期，原因包括AI功能未隨著新機發售一起上線、中國市場競爭激烈仍影響iPhone需求。

中秋前不工作！企業採分流上班 緯創、英業達直接「連放4天假」

今年中秋節於9月17日星期二到來，由於行政院取消連假補班制度，因此如果員工想要連續放4天長假，就必須要自行請假星期一。儘管全台勞工階級16日都必須上班，仍有企業直接宣布星期一休假，包括代工廠緯創（3231）、英業達（2356）都直接在9月16日放假，更不用另外找休假日補班。