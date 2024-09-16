市商會舉辦台商中秋回娘家餐會　邀東南亞代表協助擴大投資國際市場

▲台北市商業會16日晚間於台北市鉅星滙國際宴會廳舉辦台商中秋回娘家餐會，席開八桌。(圖／市商會提供，下同)

財經中心／台北報導

台北市商業會16日晚間舉辦台商中秋回娘家餐會，邀請了市商會理監事、深圳台協許富賢會長、福州台協蔣佩琪會長及台州台企吳發彬會長等20餘位會長、副會長出席。為協助台商投資東南亞，擴大投資國際市場規模，也特別邀請了泰國、新加坡、菲律賓、馬來西亞、韓國及香港等東南亞駐台代表、副代表及投資處主管等一同參加餐會。

市商會會長吳發添在致詞時表示，市商會在過去三十餘年來，一直協助台商在大陸投資，從南到北、從東到西，組團參加大陸各地投資洽談會，兩岸重大議題可說是無役不與。他也表示，市商會已與大陸各地台商建立深厚友誼，並與大陸官方對台機構建立良好溝通管道，協助台商解決許多投資障礙。

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▲深圳台商許富賢會長(左)代表台商，致贈市商會紀念品，由市商會會長吳發添代表接受。

近年來，為了擴大投資規模，台商希望與東南亞諸國建立管道，強化投資機制。因此，市商會也藉中秋餐會邀請東南亞諸國駐台代表等參與餐會，與台商直接面對面溝通，提供第一手最新的投資情報，以減少台商投資上所遇之困難。

深圳台商許富賢會長代表台商致贈市商會紀念品，在致詞時感謝本會在中秋佳節前夕，宴請台商並為台商邀請東南亞駐台代表，協助台商投資國際，讓多年在外投資打拼的台商倍感溫馨。餐會中，駐台代表也紛紛表達誠摯邀請台商赴該國投資並將盡全力協助解決所有投資障礙。