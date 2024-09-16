中信金收購未獲准！　新光金大股東：呼籲股東「否決新新併」

▲新光金大股東呼籲股東否決與台新金合併案。（圖／新光金提供）

文／中央社

金管會16日晚間宣布不同意中信金申請公開收購新光金，讓新光金出嫁的雙龍搶珠局面暫時告終。台新金表示，感謝主管機關維護金融市場秩序，盼台新、新光金股東一起支持台新新光併，一起走完成功的最後一哩路。

金管會16日晚間7時由副主委邱淑貞率3大業務局首長召開臨時記者會，邱淑貞會中宣布，經過審核，對於中信金申請對新光金啟動公開收購，金管會予以緩議，也就是不同意。

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台新金表示，台新金感謝主管機關作出明智決定，維護金融市場秩序，依台新金16日收盤價為基礎計算，換算出價為新台幣14.42元，已超越中信金的出價14.33元，在此籲請雙方公司股東一起支持台新新光併，一起走完成功的最後一哩路，共同成就未來更好更具規模的金控版圖。

新光金表示，對於16日金管會基於健全金融機構業務經營、維持金融穩定及促進金融市場發展，緩議中信金申請投資新光金一案，新光金予以尊重。新光金與台新金合併案自始至終將企業長期穩定發展放在首位，一切依法依規，並從各方利害關係人權益、雙方企業文化融合、業務互補及整合綜效等因素綜合考量，維護股東、員工、客戶利益，實現企業永續價值，後續仍將依相關法令辦理。

不過，新光集團大股東林伯翰也發布聲明，他表示，感謝主管機關的監督管理，讓股東都了解新光金重要性，成為台新金與中信金爭相爭取的對象，後續要往哪裡走掌握在股東手中，任何合併議題都須經股東大會決定，林伯翰仍呼籲股東在10月9日股東臨時會否決與台新金合併案。