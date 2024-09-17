搶親喊卡！外資砍中信金80萬張見轉機　考驗新光金持股

▲中信金搶親喊卡，考驗外資對中信金與新光金持股。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

金管會昨（16）日晚宣布不同意中信金（2891）申請公開收購新光金（2888），雖中信金搶親失敗，惟中信金在上個月宣布要投資新光金以來近一個月時間遭外資狂倒逾80萬張後或可見外資買盤回頭，而相較外資同時間買進新光金逾60萬張，也考驗外資後續持有意願。

中信金在8月20日下午臨時董事會通過要透過公開收購方式投資新光金，外資用賣盤投下反對票，除憂心中信金因併購股本擴張太快，稀釋每股盈餘外，面對合併後新光人壽增資問題也考驗中信金經營能力。

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根據統計，從8月20臨時董事會通過投資新光金後，從隔日（21日）起中信金就遭外資無情賣出，連砍17個交易日，其中近半單日賣超張數超過4萬張，而臨時董事會隔日更一口氣賣超11.56萬張，而外資持有中信金比例也快整滑落至昨日31.7%歷史低檔區。

法人指出，中信金宣布投資新光金以來至今股價跌掉6%，隨著金管會喊卡後，來自外資對中信金賣壓可望減輕，至於外資回補意願仍需視大環境而定。

相對同段時間外資對新光金買超高達62萬張，持股比例本月初突破2成，創下新高，至昨日更進一步走高21.7%，法人表示，在缺乏中信金搶親題材，留意新光金面臨股價回吐壓力，更考驗外資持有新光金意願。