咖啡豆價格恐飆漲6成　路易莎8筆商品期貨價申報達損失上限

▲咖啡豆價格上漲。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者廖婕妤／台北報導

隨著氣候變遷加上地緣政治影響，全球咖啡供應鏈正面臨嚴重中斷，咖啡豆期貨價格持續飆升、恐將上漲超過6成，就連我國咖啡業者路易莎咖啡（2758）近期也頻頻申報契約價達損失上限。

根據外媒報導，由於氣候變遷及地緣政治事件，全球咖啡供應鏈正面臨嚴重中斷，咖啡期貨價格飆升，高端阿拉比卡咖啡的交易價格為每磅2.49美元，羅布斯塔咖啡豆的交易價格超過每噸5,000美元，這些價格是1年前的2倍。

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報導指出，胡塞武裝對紅海船隻的襲擊仍未停歇，迫使船隻走更長的航線，造成供應鏈進一步緊張；消費者團體對價格上漲表示擔憂，因為將會進一步對日常生活產生影響。

著名消費者協會Assoutenti估計，義大利人和外國遊客每年在公共場所消費掉60億杯咖啡，創造約70億歐元的收入；其總裁Gabriele Melluso警告，當地咖啡館的價格進一步上漲，可能會威脅到數百萬公民的日常儀式。

不過，咖啡業者認為，價格上漲是不可避免的；咖啡師和咖啡館老闆的代表指出，傳統咖啡吧的濃縮咖啡和相關飲料佔銷售額的比例高達3成，因此特別容易受到成本上漲的影響。

我國咖啡業者路易莎近期也頻申報從事衍生性商品交易達所訂個別契約損失上限，共有8筆商品契約損失達上限，分別是75,000美元、76,781美元、76,594美元、78,488美元、80,363美元、80,438美元、80,250美元、40,250美元，損失發生原因就是因咖啡價格波動大所致，不過，公司也強調，對公司營運無重大影響。