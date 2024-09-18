Fed利率決策倒數計時　傳聲筒：情況複雜、至今降幅存疑

▲美國聯準會。（圖／路透）

記者陳瑩欣／台北報導

聯準會（Fed）利率決策會議召開進入倒數計時，有「聯準會傳聲筒」的《華爾街日報》資深記者 Nick Timiraos 在X平台上發文指出，聯準會這次降息「情況複雜」，他表示，至目前為止Fed仍對2年來首次降息的幅度存疑。

Timiraos最新報導指出，聯準會基準利率目前處於5.25% 至5.5% 之間的20 年來高水位，是否將基準利率降低50個基點或傳統的25點，一切取決於主席鮑爾(Jerome Powell) 如何領導他的同事們經過一系列精細平衡的考量。

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報導同時指出，聯準會的選擇將透過季度經濟預測得到補充，這些預測顯示官員們預計利率在年底將達到的水平。儘管這些預測並非 FOMC 委員會討論的結果，但它們對金融市場同樣重要，因為聯準會決策者的利率展望可以影響抵押貸款、車貸和商業債務等一系列借貸成本。

過去幾個月的經濟數據顯示，通膨已恢復穩定下降，接近聯準會2%的目標。但勞動市場已經降溫，8月失業率從去年年底的3.7%微升至4.2%。截至 8 月的三個月，月度薪資成長平均放緩至 11萬6000 人，低於 2023 年 12 月的 21萬2000 人。

聯準會前高級顧問英格利希（William English）表示：「這次會議對他們來說的關鍵問題是他們對風險平衡的認識。」、「如果你現在更擔心成長和就業而不是通膨，那麼你很可能想買一點保險」，降息幅度更大，即 50 個基點。

支持小幅度降息 25 個基點的觀點是基於不同的考慮，包括經濟基本面良好，或降息過快可能會引發風險行為，從而維持更高的通膨。耶魯大學管理學院教授英格利希表示：「如果他們不相信通膨真的像最近數據所顯示的那樣好，他們可能仍然擔心對抗通膨的鬥爭將更加曠日持久、更加令人不安。」

英格利希幾周前表示，他認為較小的削減是合適的。但最近勞動市場數據的下降趨勢讓他更加緊張，特別是因為即使經過兩三次降息，利率仍將處於相對較高的水準。

聯準會官員傾向於以四分之一個百分點（即25點）的增量升息或降息，以研究這些舉措的影響。但當他們認為自己的利率立場與風險平衡不太一致時，他們就會採取更快的行動。官員們分別升息 50 和 75 個基點，以應對 2022 年的高通膨。

不斷變化的期望直到上週晚些時候，投資人預計降息幅度僅為四分之一個百分點，因為很少有官員公開呼籲更大幅度的降息。 「他們的通訊顯示是 25，因為數據還不錯。」前聯準會理事梅耶 (Laurence Meyer) 表示。

2011 年至2023 年擔任堪薩斯城聯邦儲備銀行主席的喬治(Esther George) 說，由於通膨仍然高於Fed的目標，並考慮到經濟「總體狀況良好，你可以從 25 開始」，然後說，「我們可以將這種情況保持一段時間，或者如果情況看起來更疲軟，我們可以採取行動更難。」