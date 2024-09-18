新光金大股東洪士琪4聲明　「支持新新併」

▲新光金控副董事長洪士琪。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

新光金（2888）即將在10月9日召開股東臨時會，由於大股東對於是否與台新金（2887）合意併購意見分歧，被市場視為「史上煙硝味最濃」，新光金大股東新勝、臺灣新光實業法人代表洪士琪今（18）日發出4點聲明，強調「支持新新併」。

截至18日上午11點08分，新光金成交量逾45萬張為上市公司排名之冠，盤中跌幅一度來到7.49%，最低報12.3元，近午盤跌幅小收斂至6.37%，暫報12.5元。

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至於搶親新光金遭金管會核定「緩議」的中信金（2891）今日爆量上攻，近午盤成交量達14.43萬張，為上市公司第2大，僅次於新覺金，股價最高至34.25元，漲幅逾4.74%，漲近半根。

以下是洪士琪聲明全文：

新勝股份有限公司/臺灣新光實業股份有限公司

維持現狀即是落伍

支持新新併 創造新未來

一、去年6月在大多數股東的支持下，新光金控董事會才能全面改組，因此有機會改善經營體質，而有今日轉虧為盈、價值浮現的成績。這是我們全體股東及現有經營團隊、員工共同努力下，才能完成，是我們一起攜手創造了這份驕傲。

二、 然值此合併關鍵時刻，原造成新光金控經營不善之部份成員林伯翰先生，近日一直以抹黑方式阻撓新光變革，阻礙台新新光併，甚將長年為新光打拚的夥伴們稱之為「打工仔」，這是多麼讓人感慨又氣憤的事。身為林家後代在享受著他人努力打拚的成果時，卻一再踐踏著別人所付出的心血努力、為一己之私攻擊孕育他成長的新光大家庭，這樣的人實在不值得股東們的信賴託負！而且台新金控於9月11日宣布調整價格後，依9月16日收盤價，台新金出價達14.42元，已超越中信金價格，符合股東們的期待，希望股東們慎思明辨，勿被誤導。

三、 新光金控在新經營團隊努力下，好不容易有今日的成績，也找到願意一起攜手共組未來的台新金控，雙方文化背景相似、融合會更加速，員工安心、客戶放心，公司就有信心往更美好的方向邁進，進而回饋更好的報酬給股東，成就四贏。

四、 在此特別感謝主管機關用心維持金融秩序之穩定，以及新光金股東對新經營團隊之肯定，因此，懇請所有股東本著去年支持我們改革的熱情，再度支持陪伴我們，走完成功的最後一哩路，支持台新新光併，換股成為未來新公司的股東，一起共享未來經營成果。

新勝股份有限公司

臺灣新光實業股份有限公司

代表人

洪士琪