日圓升、台股漲多修正　工具機、機器人族群春天來了？

圖文／今周刊

低迷已久的工具機業，在整體景氣好轉、日圓升值的環境下，有機會出現久違的復甦。現階段可優先選擇業績已明顯提升，且後續成長跡象明確的公司布局。

第三季台股因漲多而修正，但有不少低迷已久的族群，出現谷底翻揚的跡象，工具機就是其中之一。

工具機可說是機械之母，只要有工廠就需要工具機台。當全球景氣擴張、客戶有新增產能需求，對工具機台、設備的需求就會增加，因此受景氣循環的影響頗大。而且，由於設備的需求期和客戶所屬產業的資本支出週期有關，所以工具機的景氣循環週期比較長，景氣好的時候可以延續好幾年，差的時候也會停滯很久。

台灣的工具機生產與製造，不論質與量在全球都是名列前茅，主要外銷至中國與美國；日本、德國與韓國則為最大的競爭對手。2018年以來，全球汽車製造業景氣不佳，而汽車又是工具機台最大銷售市場，導致工具機銷售狀況不佳；加上日圓長期走貶，日商出口競爭力大增，使得台灣工具機業近幾年都處於低迷。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲經歷併購後的疫情低潮，百德今年起業績大增，後市看好。圖為董事長謝瑞木。（圖／攝影組）

工具機有能見度 優先選擇業績成長公司

不過近期隨著日本升息，結束零利率的貨幣政策，引發日圓升值，台灣工具機業重現生機；加上業者近年積極開發各項新業務，因此現階段優先選擇業績明顯成長、且後市看好的公司。

例如表中的百德（4563），經歷四年前併購英國Winbro集團的低潮後，目前其鑽孔設備已開始供貨給包含歐美客戶在內的半導體設備廠。

百德上半年累計每股稅後純益（EPS）為1.95元，創近6年同期新高，且逼近去年全年2.02元。執行長兼總經理謝天昕表示，未來營運將聚焦航太、半導體、醫療器材、氫能等乾淨能源四大產業，目前在手訂單超過二十億元，訂單能見度看到明年第一季。近期參加台灣國際半導體展，搶攻半導體商機。業績加題材，帶動股價一路走高，可靜待短線拉回的買點。

另一檔業績較為突出的喬福（1540），是國內中大型工具機製造廠，並以自有品牌「JOHNFORD」行銷全球，產品主要供應航太、國防重工與礦業設備等。主力產品是切削中心機，占營收比重逾六成。中國客戶為了因應《海峽兩岸經濟合作架構協議》（ECFA）於六月中止一三四項產品關稅減讓，第二季提前拉貨，帶動營收獲利攀升。

喬福上半年稅後純益年增率超過一倍，EPS1.48元，獲利已超越去年全年。公司表示目前在手訂單約四億元，能見度到明年第一季，法人看好今年營收與獲利都可望超越去年。近期股價在高檔震盪，可留意短線拉回時的買點。

減速機需求雖增長 僅少數公司受惠

隨著AI風潮興起，機器人成為炙手可熱的商機，也使得工具機出現新的應用領域，例如減速機。不過其中僅少數公司已有較明顯的業績貢獻，其他大多還是以題材為主，投資人須謹慎看待。

減速機是搭配馬達使用的重要零件，近年隨著AI機器人風行與伺服器馬達滲透率提高，減速機需求也持續增長。減速機依用途又可分為行星減速機與諧波減速機，前者具備結構緊湊、高精密度、輸出扭矩大等優勢，且耐用度較高，可應用於要求精準定位的高階自動化產品，例如近期熱門的AMR（自主移動機器人）、AGV（無人搬運車）等。諧波減速機則有體積小、重量輕等優勢，目前主要用於機器手臂關節。

表中有三檔切入減速機的公司，台灣精銳（4583）、宇隆（2233）以行星減速機為主，鈞興—KY（4571）則以諧波減速機為主，其中以台灣精銳最受矚目。隨著機器人等高階自動化產品應用範圍擴大，台灣精銳由於比歐洲同業擁有成本與製程整合等優勢，毛利率突出，業績成長態勢較為明確，並可望長期受惠。

台灣精銳上半年EPS8.2元，較去年同期的5.61元大幅提升，主要在於重要客戶亞馬遜擴充物流倉儲，帶動機器人需求，加上中國以外的亞洲市場需求增長。

台灣精銳總經理郭崇哲在近期的法說會中表示，下半年毛利率目標維持50％以上，全年營收年增率期望能有兩位數成長。法人認為以上目標的達成機率頗高，全年EPS有機會挑戰18至20元，目前本益比超過30倍，建議等拉回至月線或季線再買進。

更多今周刊文章

明年過年放9天！2025年行事曆搶先看…3天以上連續假期有6個「開始排休囉」

他40歲財富自由、年領息200萬卻說「我一張高股息ETF都沒有」：00878、00929...上班族不適合存高股息3個理由