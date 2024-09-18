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台灣智慧車載「德國商用車展」首亮相　吸引國際大廠目光

▲台灣智慧車載提供國際買主解決方案。（圖／貿協提供）

▲台灣智慧車載提供國際買主解決方案。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

全球商用運輸行業最具影響力的展會-2024 IAA TRANSPORTATION德國商用運輸展於9月17日在德國漢諾瓦盛大開幕。看好全球商用運輸市場商機，經濟部國際貿易署與外貿協會首度組團參展，集結台灣10家領先業者，展示智慧座艙、車隊管理系統和自駕車輔助系統(ADAS)等多項技術，爭取國際合作商機。

首次參展的貿協台灣館，吸引眾多目光，和碩與公信電子展示的智慧座艙技術，為駕駛提供更安全、舒適的操作環境；神達的車隊管理系統則通過巨量資料分析及車聯網技術，輔以駕駛行為監控，提高物流運輸的效率和精準度。

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奇美電子與歐特明分別推出的先進駕駛輔助系統(ADAS)，以及車用鏡頭大廠-合盈光電的瞬時影像清楚系統，進一步提升了自動駕駛技術的實際應用能力。開展一天即吸引了許多買主到臺灣館洽談談，包括Volkswagen 、SCANIA、ZF等大廠，業者也把握機會向Bosch、IVECO、Renault Trucks、Volvo Trucks等敲門。

本屆展會以「People and Goods on the Move」主題，聚焦電動化、潔淨能源及智慧技藝，計有來自41個國家1,650家參展商，較上屆(2022年)成長20%。

商用運輸車輛在達成全球氣候目標方面具關鍵影響，隨著2024年5月起實施的歐盟7期車輛排放標準規範(Euro 7)，汽車和貨車的氮氧化物排放量需降低35%，公共汽車和卡車降低56%，全球物流行業加速向綠色轉型，商用車也正大步邁向電動化、氫能化與智慧化技術的應用。

展中賓士eActros 600、Volvo Trucks的FH Aero系列，以及MAN的eTGX和eTGS電動卡車，都以靈活的電池配置與快速充電技術，提升運輸效率並有效降低排放。氫燃料技術也是本次展出重點，賓士的GenH2氫能重卡展現清潔能源在重型車輛的應用潛力，兆瓦級充電系統（MCS）更讓重型商用車能夠高效充電。

MAN Truck & Bus更展示了其L4級自動駕駛技術，是第一部在德國高速公路上完成測試自動駕駛的卡車，量產後可望解決卡車司機短缺問題，並降低物流業者15%營運成本。

台灣車用電子產業持續發展，已有多家自駕車輔助系統(ADAS)切入M-Benz、Tesla歐美車廠供應鏈；而智慧車輛解決方案、物聯設備、充電樁等也在全球商用車發展中扮演重要地位。

繼法蘭克福汽車零配件展、德國商用運輸展，外貿協會將組團參加12月德國科隆機車展，並在明年4月持續辦理「台灣國際智慧移動展2035 E-Mobility Taiwan」，推動台灣「移動產業」領域再創佳績；有興趣的業者，可至貿協官網查詢活動資訊 ()。

關鍵字： 台灣智慧車載德國商用車展首亮相

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