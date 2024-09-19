聚焦亞洲科技潛力股！瀚亞新基金9／23募集　5大亮點一次看

▲瀚亞亞洲科技資本家股票基金經理人林元平。（圖／記者楊絡懸攝）

記者楊絡懸／台北報導

AI題材持續受投資市場關注，瀚亞投信19日宣布，睽違3年，將發行新產品「瀚亞亞洲科技資本家股票基金A與SA級別」，將於9月23日起開始募集，是首檔同時聚焦亞洲科技「在地選股」與「新股上市」的股票基金，一口氣網羅亞洲各地優質的科技類股。

根據瀚亞投信介紹，「瀚亞亞洲科技資本家股票基金A與SA級別」具有BIG三大優勢，包括匯集瀚亞11個研究團隊共同推薦當地最佳科技類股（Best Ideas）；藉由瀚亞新加坡與母集團保誠人壽在亞洲指標性的網絡與地位，以參與優質新股上市機會（IPOs）；亞洲科技基期較全球與美國低，成長性與發展前景受龐大人口紅利與市場份額支撐（Growth）。

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瀚亞亞洲科技資本家股票基金A與SA級別經理人林元平表示，此檔投資策略上的另一大亮點，就是將亞洲科技在初級市場的股票納入投資組合。透過母集團保誠人壽在亞洲強勁網絡、瀚亞投資團隊與投資銀行的良好關係，獲得充足且優質的新股上市機會，如果能在投資組合適當加入初級市場股票，可望創造更多的超額報酬。

林元平說，AI議題持續發酵，未來的發展需要美國的大腦，搭配亞洲供應鏈的肌肉與四肢，看好亞洲科技在AI供應鏈上扮演的角色；同時，亞洲與美國或全球市場相比，半導體、生成式AI、電子商務及IT服務等四大主要題材的全球貢獻度在未來十年成長率將更加顯著。

若以評價面來觀察，相較美國科技或全球科技股票，亞洲科技股仍處於較低水位。在美國聯準會（Fed）進入降息循環、且亞洲科技重要性逐漸攀升之後，亞洲科技股的後市行情仍值得期待。

▲瀚亞新產品「瀚亞亞洲科技資本家股票基金」將於9月23日起開始募集。（圖／瀚亞投信提供）

林元平說，亞洲科技擁有「五大優勢」，投資人能在投資組合當中，適當布局亞洲科技產品，便能掌握亞洲跨國供應鏈的優勢：

第一，完善的科技供應鏈

提供科技一條龍服務，亞洲擁有全球訂單，更可自給自足發展，享受出口獲利。

第二，成長性更勝全球

貢獻占比或成長性都高於美國、與全球國家；相對美股，亞洲科技股基期較低，成長可期。

第三，訂單能見度高

多以接訂單運營，未來季度營收與獲利擁有更清晰能見度。

第四，獨角獸多

全球四分之一獨角獸公司在亞洲地區，亞洲科技版塊具有投資魅力。根據統計，全球獨角獸公司超過1,200家，總市值超過3.8兆美元，其中，亞洲就占296家，市值近1兆美元。

第五，人口與工程師雙重紅利

龐大人口紅利，用戶基盤大，黏著度也高；中國與印度工程師數量龐大，薪資成本較低，有利於企業獲利。