台泥儲能聯手台灣福斯汽車　打造「充儲一體」儲能櫃

▲台泥亞洲充儲事業群總經理王建全、台灣福斯汽車總裁Steffen Knapp。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

台泥（1101）旗下台泥儲能今（19）日宣布，與台灣福斯汽車（Volkswagen）合作，推出全台首個與車廠合作的充儲一體計畫，結合最新水泥儲能櫃型號EnergyArk400，與台灣福斯汽車的極速充電站，提供創新的儲能櫃建置與租賃服務，並於福斯汽車極速充電站應用儲能服務，預計每站每年可協助電網減少超過40噸二氧化碳排放。

台泥企業團亞洲充儲事業群總經理王建全說明，台泥儲能今年推出專門為充電站量身打造的新型號EnergyArk400，電池容量約為400kWh，整座儲能系統僅占地約一個停車格，預計將在即將啟用的台灣福斯汽車經銷商極速充電站，提供儲能櫃建置與租賃服務。

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同時，也攜手台泥關係企業能元超商，配合台電的電力輔助服務，一方面達到台泥儲能的經濟效益並滿足充電站用電需求，同時車廠也可受惠於降低尖峰電費並減少碳排放。

台泥也瞄準歐洲的充電網絡與配合歐洲綠能建置的快速發展，增加電網的韌性，將以此充儲構型與商業模式進軍歐洲市場；台泥儲能為充電站打造的充儲一體模式已輸出至歐洲，首站位於義大利羅馬的A. Roma飯店已於7月啟用。

台泥儲能以水泥儲能櫃EnergyArk為核心推出錶後儲能整合方案，搭配自行研發的能源管理系統，提供超高功率的穩定充電，可同步降低近90%的電網負擔，此充儲一體模式已輸出至歐洲，未來除供電動車充電外，並可協助負載端及當地電網進行頻率調整、快速反應、削峰填谷，進而為電網達到減碳效果。