川普半導體關稅上路　資誠點3產業安全閃過

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者陳瑩欣／台北報導

美國總統川普於美東時間1月14日發布行政命令，宣布針對特定高階半導體及其產品課徵25%關稅，自1月15日中午12時01分起（台北時間16日凌晨）正式生效。此舉意在強化美國本土晶片供應鏈、降低對海外依賴，並預計於7月1日進行政策檢討，評估是否調整課稅範圍。

根據資誠PwC Taiwan分析，本次課稅措施針對高效能AI晶片與其搭載產品，影響範圍相對集中，包括資料中心高運算設備、AI伺服系統與特定模組等。不過，一般PC、手機與車用電子等三大應用領域並未落入課稅門檻，有望「安全閃過」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

關稅針對少數高階晶片與特定稅則

資誠指出，僅有同時符合總運算效能（TPP）與記憶體頻寬達特定標準，且歸屬以下稅則號別的產品，才會被納入課稅範圍：

8471.50：含AI加速卡的運算伺服系統

8471.80：其他自動資料處理設備

8473.30：資料處理設備零組件

換言之，若產品效能不符合指定區間，或稅則編碼不同，即不受影響。多數低階晶片與大宗IT產品可望避開此波關稅衝擊。

7類使用情境可申請關稅豁免

1、美國境內資料中心使用

2、維修／替換用途

3、研發使用

4、新創企業用途

5、消費性應用（如PC、遊戲設備、車用系統等）

6、民用工業用途（如機器人、工廠自動化）

7、美國公共部門使用

PwC提醒，目前美國海關對於豁免資格的審核細節尚未明朗，企業應持續關注後續執行細節。

專家示警：政策仍存3大變數

儘管首波課稅影響有限，但安永聯合會計師事務所全球貿易及供應鏈稅務服務執業會計師吳雅君指出，企業仍應密切關注以下三大潛在變數：

課稅範圍是否擴大

目前僅針對特定HTS代碼產品課稅，未來是否延伸至半成品、模組或調整稅則分類，仍有不確定性。

關稅抵銷計畫尚未明朗

行政命令中雖提及「Tariff Offset Program」，但未說明執行細節，例如是否限定在美投資設廠者方可適用等。

7月政策檢討可能變動方向

美國政府預定於今年7月1日進行關稅政策評估，屆時可能擴大課徵範圍或調整豁免條件。

PwC與安永皆建議，台灣相關廠商應儘早盤點美國市場出貨產品是否涉及課稅稅則，評估是否具備豁免用途證明，調整供應鏈與出口申報策略，並追蹤美方釋出抵銷政策與豁免細則，尤其對於產品接近門檻、出口占比高的業者，應主動因應，以降低潛在稅負與營運風險。