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賣屋請小心！永慶房屋許文威揭祕「假行情真低賣」房產詐騙手法

賣屋請小心！永慶房屋許文威揭祕「假行情真低賣」房產詐騙手法（圖／永慶房產集團提供）

▲永慶房屋許文威經紀人誠實分析成交行情，又幫助客戶辨別房產詐騙手法，順利挽回300萬元房價。（圖／永慶房產集團提供，以下同）

財經中心／綜合報導

台灣不動產交易在諸多法規規範以及專業人士的把關下，交易環境日益健全，但仍有部分民眾因輕忽，自身房產仍可能遭到行騙。曾有一名屋主賣房時，遭到有心人士以「假行情、真低賣」的手法坑騙，險些虧損上百萬元的房價。所幸後來客戶多方諮詢房仲業者，並獲得永慶房屋許文威經紀人協助，才順利挽回高達300萬元房價。

惡質房仲以假行情蒙騙屋主 又營造乏人問津假象

許文威回憶，2023年時，一名消費者主動上店，表示自己有一間位於板橋區的中古大樓打算出售，但是賣了好一陣子都賣不出去，懷疑自己是不是開價太高導致乏人問津，因此希望許文威分享房屋周遭的成交行情。

許文威索取房屋地址和相關資訊後，向屋主表示，目前房屋的市場行情，單價大約落在50萬元至55萬元之間，根據房屋大約42坪的坪數計算，總價行情大概坐落在2100萬元至2300萬元之間，也提供完整成交行情資料給屋主參考。

屋主閱讀完資訊之後才不可置信地表示，自己打算出售房屋時，有其他品牌的房仲業者主動上門分享行情，表示社區的單價行情在45～48萬元、不到50萬元。後來委託該房仲業者出售時，不僅賣了好久賣不出去、帶看的次數寥寥可數，後來還表示目前有意購買的客戶僅願意以1900萬元購入，並一直建議屋主降價出售。讓他納悶板橋房子的價格真的可以賣到2000萬元以上嗎？

永慶房屋誠實揭秘房產詐騙手法 幫助屋主免遭坑騙

許文威直呼1900萬元的總價實在太低了。許文威進一步分析，屋主很可能是遇到了「假行情，真低賣」的房產詐騙手法。「假行情，真低賣」的詐騙手法往往由部分房仲和投機客聯手進行，先由房仲鎖定想要賣屋的屋主，提供不完整或是刻意挑選過的成交行情，使屋主誤信過低的行情後，再由投機客出面以低價購入。投機客購入房屋後，以美觀卻廉價劣質的裝潢掩蓋屋況瑕疵，再以高於市場行情的價格出售房屋。

結果就是部分房仲和投機客大賺兩次服務費和高額差價，但原屋主卻損失數百萬元的房價；而下一手買方以不合理的高價購入房屋，還可能需要額外支出大筆費用，用以修繕遭到裝潢掩蓋的屋況瑕疵。

許文威更補充，這些房仲甚至還會以「冷凍行銷」的手法，刻意不對外行銷房屋，營造出房屋乏人問津的假象，誘使屋主降價求售。屋主遇到的狀況跟「假行情，真低賣」的手法不謀而合，該名房仲開出的1900萬元總價，單價僅45萬元，幾乎是市價的85折。所幸屋主有查證意識，尋找其他房仲確認市場行情，才有效避免遭到坑騙。

永慶房屋一個月內順利出售 幫屋主挽回300萬元房價

屋主聽完非常感慨，原來之前房屋被房仲嫌棄，表示單價不可能賣超過50萬元，又只秀出單價40幾萬元的成交行情，原來都是刻意營造的手法。後來屋主委託永慶房屋協助出售，在許文威的努力，以及永慶房屋團隊聯賣的幫助之下，房屋在一個月之內便以52萬元的單價、總價2200萬元順利成交，等於幫助屋主挽回300萬元的房價，讓屋主非常開心。

許文威指出，除了該名屋主遇到的「假行情，真低賣」的詐騙手法外，市場上仍有其他房產詐騙行徑，包括：「假買方，真騙屋」、「假債權，真法拍」、「假中人，真騙錢」和「假屋主，真詐財」等，總共五大詐騙手法。這些詐騙行徑不僅讓屋主可能損失百萬元以上的房款，有的更可能直接騙走房屋，消費者一定要特別小心。

賣屋請小心！永慶房屋許文威揭祕「假行情真低賣」房產詐騙手法（圖／永慶房產集團提供）

▲許文威經紀人建議，屋主賣房時務必要詢問多家房仲業者、索取成交行情並進行比較，才有機會識別出不誠實的房仲業者。

許文威建議，消費者若要避免在購售屋的過程中造到類似手法坑騙，最好的方式就是諮詢多家房仲業者，並選擇誠實的房仲業者為自己服務，就能有效避開風險。此外，永慶房屋也發起「預防房產詐騙公益講座」活動，與里長、以及警察局等公部門合作，幫助消費者辨識常見的房產詐騙手法，獲得許多民眾的好評。許文威表示，對講座活動有興趣的消費者，可以上雙北地區永慶房屋直營門店，了解更多相關資訊。

關鍵字： 永慶房市訊息永慶必知小常識永慶安心買賣屋

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