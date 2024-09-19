訊連攜手英特爾搶攻AI PC市場　發表為Lunar Lake打造AI行銷工具

▲訊連發表首個專為Intel Core Ultra處理器設計的AI行銷廣告素材製作軟體Promeo。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

訊連科技今日和英特爾共同搶先全球正式發表首個專為英特爾Intel Core Ultra 處理器設計的AI行銷廣告素材製作軟體Promeo，內含的「AI Magic Designer」和「AI Cowriter」功能，將是首款能在AI PC上離線操作的範本生成工具，更能協助數位行銷人員提升生產力，降低企業運作成本。此外，訊連科技也同步宣布旗下產品全面升級，進入Gen AI 2.0世代，讓消費者能更輕易的掌控AI生成的應用。

訊連科技今日也攜手英特爾和眾多業界夥伴合作，借助Amazon Web Services（AWS）技術，持續推動AI PC產業發展，拓展更多AI應用，共同實現生成式AI的無限潛力。

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訊連科技總經理林昭宏表示:「AI產業有無限的可能性，需要集結不同的專業才有機會創造出更多的應用以及讓使用者真正感到方便的功能。除了長久以來的英特爾夥伴外，也很榮幸能夠與各家PC廠商等優秀夥伴合作，運用AWS技術，從地端到雲端打造更完整的AI PC生態圈。透過雲地混合的使用彈性，真正實現AI賦能並加速AI PC推行，一同為台灣的AI PC產業發展努力。」

訊連科技與英特爾合作，推出全球首款專為Intel Core Ultra處理器設計的生成式AI行銷素材製作軟體Promeo，展示了邊緣運算的應用潛力。透過高效的AI運算能力與處理器效能，Promeo當中的「AI Magic Designer」功能能夠根據簡單文本提示，大量生成符合商業需求的行銷內容，同時也能夠幫助自媒體經營者創作社群素材。而「AI Cowriter」則協助用戶以不同風格無限撰寫文案，提高工作效率。

Promeo邊緣運算版本最大優勢是可在無網路連線的情況下，仍然能夠利用Promeo中的AI Magic Designer隨時、隨地進行創作，不受環境限制。舉例來說，使用者能在旅途航班上或偏鄉網路不穩定時，依然高效產出所需行銷素材。同時，邊緣運算還能有效保護企業機密資料的安全性，減少因線上傳輸所帶來的風險。此外，利用AI PC的邊緣運算技術不僅能夠生成無限的創意，也同時避免增加雲端算力成本，企業可獲得更高的生產效率，創造出更大的商業價值。

根據訊連科技產品開發團隊的實測結果，Promeo軟體在甫發布的Intel Core Ultra 200V處理器系列上，其AI工具在新系列處理器上生成速度相較於上一代平台提升高達近兩倍，為使用者帶來顯著的體驗升級。

訊連科技總經理林昭宏表示：「AI的發展令人振奮，帶來無數可能性等待探索。然而，在我們的軟體開發過程中，我們也發現許多消費者不知道如何有效與AI溝通。基於這一點，Gen AI 2.0的目標是提供更多元的人/機溝通模式，提升使用者體驗和AI創作的精準度。這樣一來，人人都能輕鬆利用AI創作，享受科技帶來的便利與創意！」

訊連開發團隊了解消費者最大的障礙在於「不知道該如何下指令」，因此，邁入GenAI 2.0，訊連團隊提供了多種與AI溝通的模式，其中包含「圖」生圖、「文字+圖片」生圖、「圖+圖」生圖等不同面向，希望能夠讓消費者更精準與AI溝通，讓生成式AI能夠更「了解」用戶所需，產出消費者滿意的內容。第一波Gen AI 2.0包含以下功能：「文字轉圖片＋參考圖」功能，使用者將能夠匯入「參考圖」並指定想要的人臉、姿勢、風格和構圖，來輔助生成所需內容。以及「AI照片合成」功能，軟體可任意匯入不同風格的圖片並進行融合，無須下任何指令，即可創造更豐富多樣的視覺效果。而「AI換臉」則允許使用者將人臉嵌入指定圖像中，作為人臉辨識技術的領先者，訊連科技的獨家技術對人臉進行深度分析，不僅提升了AI生成圖像的完整性與穩定性，還顯著提高了「AI換臉」的品質與效果。