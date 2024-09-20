重拳打炒房！營建股一片慘綠　15檔個股重挫「有7檔墜跌停」

▲央行打炒房，營建股全面慘綠。（圖／ETtoday資料照）

記者楊絡懸／台北報導

中央銀行決議「升準不升息」祭出第7波房市管制措施，出拳力道堪稱史上最重，央行總裁楊金龍更直言「要給炒房投機客一個教訓」，不再是想貸多少就貸多少，展現打房決心。營建股20日股價重挫，有7檔個股跌停、且至少有8檔個股的跌幅超過9%。

央行決議維持政策利率不變及調升存款準備率0.25個百分點（也就是1碼），並調整選擇性信用管制共4大措施，第一，新增有房者的第1戶房貸不得有寬限期；第二，第2戶房貸最高成數由6成降為5成，並擴大實施地區至全國；第三，公司法人房貸、自然人高價房貸及第3戶（含）以上房貸的最高成數由4成降為3成；第四，餘屋貸款最高成數由4成降為3成。

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值得注意的是，央行首次將自然人名下有房屋者納入管制範圍，原先是判斷名下有無房貸，如今更「認房不認貸」，只要名下已有房屋，第1戶購屋貸款就不得有寬限期。楊金龍強調，央行以前沒有進行管制，但現在認為這樣不好，既然名下已經有房，就應該比較嚴格，要再借款就沒有寬限期。

儘管實務上有可能出現繼承房屋、或是過去歷史房貸皆已繳清的案例，但楊金龍說，也有人名下有3、4棟房子卻都沒有房貸，央行之後也會密切觀察政策實施後，是否會波及到其他無辜的民眾，以及影響範圍大不大。

營建股聞訊大跌，20日股價一片慘綠，富宇（4907）、富旺（6219）、富裔（6264）、新潤（6186）、華友聯（1436）、大城地產（6171）、聯上（4113）都跌停；另外像是興富發（2542）、隆大（5519）、長虹（5534）、冠德（2520）、皇普（2528）、永信建（5508）、三發地產（9946）、愛山林（2540）都跌逾9%。